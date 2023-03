BUENOS AIRES. Organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales marchan este viernes hacia la Plaza de Mayo al cumplirse 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en el país para reclamar una vez más “Memoria, Verdad y Justicia”.

Pese a los cuestionamientos de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto de “no mezclar” la coyuntura política vigente con el reclamo de “Memoria, Verdad y Justicia”, “La Cámpora”, la agrupación creada por el diputado nacional Máximo Kirchner, el hijo de la Vicepresidente Cristina Kirchner, lanzó una convocatoria por una “democracia sin mafias” y contra la “proscripción” de la Vicepresidente.

“A 47 años del golpe genocida, Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia”, reza la convocatoria de las organizaciones de derechos humanos ligadas al kirchnerismo en ocasión del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y agrega: “Corporación judicial nunca más”.

Según publicó TN este viernes, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro –uno de los principales dirigentes de La Cámpora- remarcó la decisión de su jefe político Máximo Kirchner, de convocar a la militancia en la ex Esma para dirigirse a la Plaza de Mayo.

Ya en el acto, el jefe de La Cámpora volvió a pedir por la candidatura presidencial de su madre, cuestionando con dureza al Presidente Alberto Fernández, por no bajarse de un intento de reelección y plantear que el oficialismo debe ir a una PASO para definir a su candidato presidencial.

“El partido judicial y el macrismo tuvo la decisión de desgastar, perseguir la figura de Cristina haciendo 8 indagatorias y tenía que ver con que el Poder creía que con ese desgaste la podía condicionar o hacer perder potencial electoral”, sostuvo el diputado y jefe de La Cámpora. Y añadió: “Ahora la tienen que proscribir porque saben de su potencia electoral”.

“La compañera participó de tres fórmulas electorales y las tres ganaron”, opinó el diputado nacional, evitando recordar las derrotas electorales que sufrió el kirchnerismo en 2013, 2015, 2017 –con CFK encabezando la lista legislativa- y 2021

Además, criticó al FMI y al acuerdo que evitó que el país quedara en default. “Aquellos que fuimos marcándole al Gobierno cuáles eran los problemas, el acuerdo con el FMI, tenemos que saber clavar los tacos en el piso y decir no. El acuerdo era malo, y esto lo saben todos a lo largo y lo ancho del país. Argentina tiene una curva de vencimientos que agobia”, sostuvo el hijo de la Vicepresidente, quien también está procesado en las causas por lavado de activos Hotesur y Los Sauces.

En el marco de la feroz interna en el Frente de Todos, Máximo le envió un mensaje al Presidente Alberto Fernández. “Si alguien se enoja, hay que ir a elecciones y que la sociedad defina”, lanzó el legislador, sin especificar a si se refiere a una interna dentro del FdT o si el kirchnerismo rearmaría un partido propio, por fuera de la coalición oficialista, como lo hicieron en 2017 con Unidad Ciudadana por fuera del PJ bonaerense.

Más allá de las denuncias de “proscripción” contra la Vicepresidente, la condena por corrupción con la obra pública en Santa Cruz que recibió Cristina Kirchner, legalmente no la proscribe: ese fallo de primera instancia puede ser revocado o ratificado en Casación o, eventualmente, por la Corte Suprema. Hasta que no se expida la Corte, no será efectiva la pena de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos contra la actual Vicepresidente.

Por este motivo, La Cámpora y las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo pueden proponer que CFK sea candidata a la presidencia en las elecciones 2023. Al punto que utilizan una fecha como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia para presionar al Presidente de la Nación.

Vale aclarar que el vínculo del kirchnerismo con la defensa de los derechos humanos es relativamente reciente y no exento de cuestionamientos: CFK tuvo como jefe del Ejército a un militar denunciado por delitos de lesa humanidad como César Milani y mantuvo aceitadas relaciones con jefes sindicales (Gerardo Martínez, de la Uocra) y grandes empresarios (Carlos Blaquier), claramente ligados a la última dictadura cívico militar.