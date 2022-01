Acuerdo con el FMI: Alberto reunió sólo a la mitad de los gobernadores

BUENOS AIRES. El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió este miércoles a gobernadores provinciales alineados con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, para informarles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, lo acompañó el mandatario, quien prometió que “no habrá ni tarifazos ni ajuste”. También fue parte de la reunión el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, entre otros ministros.

Durante el encuentro, Guzmán admitió que no hay acuerdo con el Fondo sobre el “sendero fiscal” del país. Mientras que, el presidente Fernández, señaló: “Para nosotros la palabra ajuste está desterrada en la discusión con el FMI”. También aseguró que no habrá “tarifazos”, según publicó Clarín.

Según la lista difundida por el Gobierno, participaron del encuentro de forma presencial 12 mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Óscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Perotti (Santa Fe) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Por su parte, Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) participaron de forma remota. El resto de los mandatarios, salvo Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), enviaron representantes.

“Entramos en momento de definiciones con el FMI. Argentina tiene problema de deuda muy grave: se incrementó con acreedores privados en 100 mil millones de dólares en 2015-2019. Y se incrementó con el FMI en 45 mil millones de dólares en el mismo período. Eso nos generó un fuerte condicionamiento, que no solo se genera hoy sino en los años venideros. De hecho discutimos cómo reestructurar una deuda que, en el mejor caso, se tendrá que pagar en diez años”, señaló el Presidente en el inicio del encuentro.

“Vamos a lograr una reestructuración conveniente para Argentina. Pero no es un punto de llegada, es un paso dentro de otros pasos”, agregó el mandatario.

A su turno Guzmán, mostró distintos gráficos para hablar de los compromisos que debe afrontar el país. “Claramente esta situación de los próximos años, pagos programados al FMI, no es sostenible. Se tomó una deuda a pagar en un plazo que solo podía pagarse si se daba lo que sostenía al tomarla: un shock de confianza en privados y que iban a traer financiamiento a la Argentina. Sabemos que nada de eso sucedió. Al contrario, la situación económica empeoró profundamente”, señaló el ministro.

En esta línea, el responsable de Economía llamó a “no tener condicionamientos en pagos de deuda al FMI ni en políticas”. Y aclaró que “el acuerdo que buscamos no va a resolver todos los problemas del endeudamiento en Argentina”.

Con una filmina, Guzmán explicó que la propuesta argentina tiene cuatro ejes centrales: el aspecto fiscal, la inflación, la cuestión monetaria y financiera, y el frente externo y tipo de cambio. Pero los números concretos, brillaron por su ausencia.

Lejos de exponer cuáles eran los senderos en materia de emisión monetaria, déficit fiscal y reservas internacionales que postulan ambas partes, el ministro solo presentó en forma gráfica los rangos de valores de su propuesta. Y a la hora de explicar porque que la negociación no está cerrada, Guzmán apuntó a una falta de controles de capitales del FMI sobre el acuerdo Stand By de 2018. “Una parte del Directorio (del FMI) no entendió las fallas del acuerdo anterior. Eso no es menor, eso explica por qué todavía no hay acuerdo”, opinó Guzmán, según publicó LPO.

De acuerdo con la filmina que presentó Guzmán, la propuesta argentina consiste en prácticamente no modificar el 3,1% de déficit fiscal de 2021 a lo largo de este año. Y recién en 2023 comenzar un sendero lineal de reducción del déficit que lleve al equilibrio en 2027. Todo ello para culminar con superávit del 2% del PBI a partir de 2029.

En otras palabras, plantea que por los próximos cuatro años el Gobierno gaste más de lo que recauda y lo haga con foco en la inversión pública para incrementar la infraestructura y exportar más. Pero esto no sería aceptable por el FMI, porque implica que Argentina postergue el ajuste. Y siga emitiendo para financiar el déficit.

Al respecto, Guzmán terminó admitiendo que no hay acuerdo con el Fondo, en el aspecto fiscal. “El sendero fiscal es el punto donde hoy no hay acuerdo con el FMI”, reveló.

Según el ministro de Economía, desde 2019, “ha habido una reducción del déficit sobre la base de recuperación económica, con más recaudación. Se logró una política fiscal contracíclica, que contribuyó a la recuperación económica y a bajar el déficit primario. Se plantea ordenar esto de manera gradual, que el Estado pueda llevar adelante políticas públicas que den más dinamismo productivo”, sostuvo.

En torno al acuerdo con el FMI, Guzmán aclaró que no habrá un acuerdo que sea beneficioso para el país. “No es una cuestión de visiones, es una cuestión de intereses en juego. ¿Cuáles son los intereses de los acreedores? Cobrar lo antes posible. Si Argentina hace un programa recesivo, hay menos importaciones, hay más superávit, más dólares ¿para qué? para pagar deuda. Pero nuestra visión es asegurar la recuperación económica argentina, atacar los problemas de pobreza, empleo. Para nosotros la prioridad es seguir por el crecimiento, para otros puede ser diferente. Por eso es importante que actuemos con la firmeza que corresponde para defender los intereses como nación”, afirmó Guzmán.

“En términos absolutos no existe un buen acuerdo. El mundo no cuenta con opciones que nos permitan generar un perfil mucho más suave en el tiempo de los pagos. Lo que existe es un acuerdo bueno en términos relativos: que nos permita dar un paso adelante para que Argentina siga en la senda de la recuperación y que tenga más tiempo para seguir resolviendo el problema grave del endeudamiento con el FMI”, analizó el ministro.

Por otra parte, el ministro aseguró que para el FMI es clave que lo que se acuerde tenga el apoyo de todos los sectores políticos. “El Fondo dice que entiende ahora que para que el programa sea un programa del país tiene que tener un apoyo social amplio. Y es por eso que el Gobierno ha planteado que debería ser ley que todo programa con el Fondo Monetario Internacional sea aprobado por el Congreso”, señaló.

Tras la intervención de parte de los gobernadores presentes, el Presidente afirmó que el acuerdo en el que se está trabajando no contempla tarifazos en los servicios públicos.

“No vamos a firmar un acuerdo que suponga un aumento tarifario excesivo. No hay ninguna posibilidad de que la Argentina tenga tarifazos en el año venidero y los subsiguientes. Mientras estemos gobernando, las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y considerando los ingresos”, prometió Fernández a los gobernadores presentes y a los representantes de las provincias.