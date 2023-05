“Agradecidísimo por los que vieron en este equipo de trabajo algo serio y de construcción para Apóstoles”, dijo Gastón Caballero

Gastón Caballero, brindó una entrevista al programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7 y, en primer lugar, hizo un balance del avance y los logros obtenidos por Activar.

“Venimos trabajando fuerte desde el 2015 con Activar en sus inicios contra todo pronóstico. Cuando comenzamos con el trabajo político de este espacio era ‘mirá estos chicos, lo que hacen’ ¿será que van a llegar? ¿Qué van a hacer?”, expresó el dirigente.

Asimismo, agregó: “hoy, ser la segunda fuerza más votada en la ciudad de Apóstoles no es menor hay 2.653 apostoleños que apuestan a Activar y eso es un número que es importantísimo para nosotros y para el espacio, defendiendo de la banca del Concejo Deliberante, que con la banca que va a ocupar Luciano Rodríguez, van a ser 12 años de una banca dentro del Consejo de Apóstoles que tampoco es un detalle menor, entendiendo que somos la segunda fuerza más votada, tanto María Eugenia Safrán como Tito Vialey son de la renovación y nos estuvimos tan lejos del segundo lugar como si ocurrían elecciones anteriores”.

“Hemos demostrado que, con seriedad, propuestas y optimismo, podemos presentar una propuesta en la ciudad de Apóstoles y en los distintos municipios, como el caso de Concepción de la Sierra. Pero, cuando no te toca ganar, tenés que ver cómo construir con los resultados que tenés”, precisó Caballero.

En esa línea continuó: “hemos festejado el triunfo de Hugo (Humeniuk) porque el equipo Activar ha trabajado muy fuerte y también hemos festejado que Pedro Puerta haya sacado los votos que sacó muchas concejalías nuevas, renovación de bancas en distintos municipios. El armado territorial y el armado de equipos de Activar ya arrancó, hoy activar es otra opción”, expresó.

“La gente se expresa en las urnas y nosotros somos muy respetuosos de Activar de la cantidad en el caso de Apóstoles, y apostoleños que han apostado a seguir igual y que entendemos que ese número tampoco es muy grande, digamos. Nosotros vamos a estar para acompañar, por supuesto, y construir desde donde podamos aportar”, afirmó Caballero.

“El futuro viene de las políticas públicas, no de quien gobierne, sino que construyamos y si yo te gano las elecciones, voy a continuar lo que venía haciendo, tratar de mejorarlo inclusive, sin dejar de lado, porque la gestión anterior hizo, lo descarto. En Apóstoles, hemos sido muy críticos con esa cuestión de que, si lo hizo el anterior, lo dejo abandonado y arranco algo nuevo. Eso no está bueno, no está bueno porque afecta al apostoleño”, expresó.

Asimismo, añadió: “tenemos la obligación de ver el crecimiento que hemos tenido sin lugar a dudas de la última elección del 2019 a esta elección, hemos sacado 1000 votos más. Es una cantidad de gente y yo agradecidísimo por los 2.653 apostoleños que apostaron a Activar y vieron en esta lista de concejales, en este equipo de trabajo, algo serio y algo de construcción para Apóstoles”, manifestó.