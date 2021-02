DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO. El presidente Alberto Fernández defendió que diputados, senadores y miembros de la administración pública hayan sido vacunados en el contexto del peor escándalo político de su administración, el llamado “vacunatorio VIP” por el que funcionarios, dirigentes y hasta periodistas afines al oficialismo, fueron inmunizados sin cumplir con los protocolos y tiempos previstos.

Desde el Distrito Federal y en una conferencia de prensa conjunta con su par, Andrés Manuel López Obrador, Fernández apuntó además contra la Justicia. Y aseguró que no existe un tipo penal para sancionar el esquema de inmunización privilegiada que estalló en la Argentina.

Según detalló Infobae, ante una consulta del periodista Rafael Mathus en representación de todos los medios que cubren la visita del jefe de Estado a la Ciudad de México, Fernández elaboró una larga respuesta sobre el escándalo de vacunatorio VIP, que le costó el cargo al ex ministro de Salud Ginés González García. En su respuesta, Alberto admitió que la actitud del entonces ministro Ginés González García fue reprochable. Pero apuntó contra la Justicia y contra el macrismo.

Para Alberto, no hay tipo penal para atribuirle delito a los vacunados VIP

“Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, bajo su dependencia. He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, empezó Alberto, irascible con la pregunta.

Para el Jefe de Estado, no existe ningún tipo penal para atribuirle un delito a una persona que se adelantó a otra en la fila de espera. “No existe ese delito y no se puede construir. Si quieren trabajar, hay muchos delitos para investigar como los peajes de Macri, el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos y la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino en el que murieran 44 tripulantes”, completó el mandatario, ofuscado con la justicia por investigar el escandaloso Vacunatorio VIP.

Cabe recordar que políticos y funcionarios fueron inmunizados antes que personal de Salud o personas en riesgo por orden el ex ministro González García. Entre ellos, aparecen Eduardo Duhalde, su esposa Chiche Duhalde y dos hijas de ellos, el padre y los suegros de Sergio Massa y varios dirigentes peronistas del conurbano bonaerense.

“A mí difícilmente me corran con estas lógicas. Yo detesto los privilegios. No soporto que ello ocurra. Ya hablé con mi conducta. Le pido a los fiscales que vuelvan a leer el código penal. No sé quién los aprobó ni en qué universidad, pero ya hicieron demasiadas ‘sinvergüenzadas’”, lanzó.

Y concluyó: “Cuando el ARA San Juan se hundió, nadie le pidió la renuncia a nadie. Cuando ocurrió el desfalco de la deuda, nadie le pidió la renuncia a nadie. Una vez pido que tengamos honestidad intelectual. Con mi conducta di cuenta de lo que debíamos hacer”, opinó el mandatario.

Malena Galmarini, junto a su padre el Pato Galmarini -uno de los vacunados VIP-, junto a Massa

Su versión de los hechos ante la prensa mexicana

Para el mandatario hubo 70 personas que en la Argentina se vacunaron “en condiciones irregulares”. Aunque justificó que muchos de los integrantes de esa nómina se hayan inmunizado. En ese marco, dijo que él, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, gobernadores e intendentes tuvieron que aplicarse las dosis de la Sputnik V para generar confianza en la ciudadanía. Ello ocurrió en el contexto de la falta de datos sobre los ensayos de Fase III de esa vacuna producida por el instituto Gamaleya.

“Ee dieron la vacuna intendentes que tampoco son oficialistas”, bramó Fernández, quien consideró que “hubo una campaña despiadada de la oposición, desatada para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno”. “Ahora los que me denunciaron me piden que les dé veneno a ellos y que consiga más veneno. Quisiera que la Argentina funcione de otro modo”, se quejó el mandatario, modificando los términos del debate sobre las vacunas. Y, más importante, corrió el eje de la discrecionalidad en el operativo de vacunación.

Es razonable vacunar a funcionarios K

En ese marco, Fernández planteó que fue “razonable” vacunar al diputado Eduardo Valdés, al senador Jorge Taiana, al ministro de Economía Martín Guzmán y a todo su equipo porque se trata de personas que debían viajar al exterior para cumplir tareas en representación del país. Sin embargo, cabe aclarar que el propio Fernández bajó a Taiana y a Valdés de la comitiva que está ahora en México luego de que estallara el escándalo el viernes pasado.

Luego, en la conferencia de prensa, el mandatario argentino planteó que por el escándalo de las vacunas vip “se van a ir los funcionarios que se tengan que ir”. Sin embargo, lanzó: “No voy a hacerme cargo del escarnio público que están haciendo sin medida en la Argentina”.