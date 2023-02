BUENOS AIRES. El Presidente Alberto Fernández se inclinó por el santafesino Agustín Rossi para reemplazar a Juan Manzur en la jefatura de gabinete y le asestó un golpe letal a la candidatura presidencial de Daniel Scioli, que era otra de las alternativas para el cargo, según un anticipo del portal LPO.

El presidente filtró a Clarín que el santafesino Rossi dejará la AFI a la que fue convocado apenas ocho meses atrás y asumirá recién el miércoles próximo porque estaba de recorrida por Estados Unidos.

Ahora, el ex ministro de Defensa se envalentonó, con el que será el más importante de los cargos en el que fue designado durante el albertismo. A tal punto que en su entorno deslizaron que quiere ser el candidato a presidente de ese sector, si es que Alberto declina su postulación.

Scioli, siempre listo para una candidatura presidencial

El cambio deja deslucido a Scioli, que había empezado a dar reportajes en los que se proponía como una alternativa si el Presidente no busca la reelección. “Cuando llegue el momento, la gente ya me conoce, no hace falta que haga mucha campaña”, dijo el ex gobernador bonaerense el fin de semana pasado.

El propio Alberto habría mencionado que Scioli era su plan B para exhibirle una carta fuerte al kirchnerismo, que rechaza de plano las aspiraciones reeleccionistas del jefe de Estado, inclusive si se trata de una estrategia para mantener algo de poder en el cierre de listas. En el espacio en el que sobresalen Máximo y Cristina Kirchner, pretenden que el candidato del oficialismo sea uno de los suyos, si es que la Vicepresidente mantiene su postura de no competir por la Presidencia.

Scioli ya se había prestado a que Alberto lo repatriara de Brasil para ocupar el Ministerio de Desarrollo Productivo durante un mes, hasta la llegada de Sergio Massa al gabinete. De hecho, algunos voceros del Gobierno hablaban en las últimas horas de un veto del ministro de Economía a un nuevo arribo del ex motonauta al gabinete.

Manzur y Scioli, afectados por la decisión de Alberto

Como ya es costumbre, Alberto consiguió dejar heridos a dos dirigentes de peso en una sola maniobra. Manzur había especulado con pedirse licencia para la campaña en Tucumán, pero finalmente deberá renunciar en medio de un ninguneo bastante ácido.

“Les devuelvo a Juan a los tucumanos”, dijo Alberto esta semana, como si hablara de un objeto prestado y no del candidato a presidente que manejaba los resortes del Estado, que era la imagen que Manzur proyectaba desde Buenos Aires, con su proyecto presidencial “Juan XXIII”, que desapareció antes de levantar vuelo.

En tanto, para la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el cargo que dejará vacante Rossi, el Presidente estudia designar al publicista Enrique “Pepe” Albístur, su amigo íntimo y esposo de la hoy Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.