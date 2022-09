Alfredo Schiavoni: “En Juntos por el Cambio no avalamos la creación de un nuevo tributo”

POSADAS. Alfredo Schiavoni fue entrevistado por Eduardo Pérez en el programa HDP (Horas de Periodismo) que se emite por Misiones Cuatro, donde se refirió, en primer lugar, a las actividades en el Congreso de la Nación y contó que esta semana no va a haber sesión.

“Después de la sesión del sábado, la diputada Cecilia Moreau nos hizo trascender de manera informal, que no íbamos a sesionar esta semana en función de que muchos de los colegas habían tenido que viajar para estar el sábado y querían volver a su provincia”, explicó el diputado nacional por Misiones.

Asimismo, agregó: “creo que no tendremos sesión hasta la semana que viene, el 14 lo esperamos al Ministro Coordinador de Gabinete, Juan Manzur, que por primera vez va a ir al Congreso desde que es ministro”.

“Creo que no va a haber sesión, porque no tienen el número suficiente para aprobar las leyes que quieren para aprobar, que son la prórroga de impuestos. Se quieren asegurar y el periodo de prórroga este mandato y abarca parte del mandato que viene”.

En esa línea, recalcó que desde Juntos por el Cambio no apoyan la creación de nuevos impuestos: “tenemos una posición muy definida en Juntos por el Cambio, no avalamos la creación de un nuevo tributo, ni aumentos de alícuotas en los tributos existentes. Los ciudadanos argentinos, las empresas, las actividades económicas, no soportan más cargas impositivas de lo que ya tienen. Por ahí sería bueno debatir sobre la naturaleza de los tributos y sobre el consenso fiscal”, declaró Schiavoni.

“En el gobierno de Cambiemos hubo reducción de impuestos, actividades a las que se las quitaron. No creamos impuestos, no se reconoce del todo eso”, añadió.

“Regular los discursos de odio”

Luego de que trascendiera que el kirchnerismo planea implementar una ley para limitar los “discursos de odio”, el legislador señaló: “esa obsesión por controlar la opinión pública no resiste, no resiste la señora que va al mercado, cuando paga mil y pico cuando va a la caja. Esa expresión popular no la ataja ningún control sobre los medios, ninguna ley mordaza, porque es la realidad que vive nuestra gente y no se llega a fin de mes”, expresó Schiavoni.