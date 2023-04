Amarga inauguración para el oficialismo renovador en Andresito

POSADAS. “El Polo yerbatero más grande del país, fue inaugurado tibiamente en Andresito, por el gobierno provincial”, arrancó diciendo el periodista Pablo García en su columna “El Dato Político” para el Noticiero Central de MisionesCuatro este miércoles. Según el periodista, este emprendimiento “va a ser un establecimiento” muy exitoso “si funciona, junto con un sistema de federaciones yerbateras del norte de Misiones”.

Sin embargo, los dirigentes renovadores que pretendieron capitalizar la inauguración, el ex opositor Julio Petterson, el ex jefe del IFAI, Ricardo Maciel y el presidente del INYM, Juan José Szychowski, habrían vendido a la cúpula renovadora, una idea de un establecimiento ya listo para salir a competir en el mercado. En cambio, el candidato a gobernador Hugo Passalacqua, el candidato a vice, Lucas Romero Spinelli y el gobernador Oscar Herrera Ahuad se encontraron con una estructura casi vacía por dentro.

Una inversión de 460 millones de pesos

El predio de 5 hectáreas, que contiene “no menos de 5 galpones, depósitos y cámaras para el secado y para recibir la hoja verde, y dos galpones para la línea de empaquetado, es una cáscara, una estructura que adentro está visiblemente desmantelada. No es una industria que esté como para comenzar mañana o el próximo mes, para producir molienda y envasado para cooperativas y para salir a competir”, advirtió García en su columna de este miércoles.

De acuerdo con García, “el tiempo que va a demandar la instalación completa, con dosificadores y demás” será considerable y el conductor de la Renovación y Presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, “apuraron para darlo como un hecho completo, listo para producir”.

El periodista ponderó que este Polo Yerbatero, cuando esté operacional, podría manejar “20 millones de kilos de yerba por año, y beneficiará a los pequeños productores para competir (con las grandes industrias)”. Sin embargo, con una inversión de 460 millones de pesos, “no esperaban encontrarse con esto”. Por esto, en el oficialismo “no querían hablar de la inversión”, sostuvo García.

La mano de Petterson, Maciel y Szychowski en la inauguración de un Polo desmantelado

De acuerdo con el analista, esta inauguración la querían capitalizar políticamente “Petterson, que se mueve en tándem con Maciel y Szychowski porque están en el INYM”, siendo el primero, uno de los que aspira a derrotar al intendente “clossista” Bruno Beck, en Andresito.

Como sea, en el Polo Yerbatero “inaugurado”, “no han llegado las dos máquinas de empaquetados, no está hecho el sistema de molienda, con los sinfines que van hacia los depósitos para la dosificación del palo y la hoja”, explicó García, que es conocedor de la industria yerbatera. “El establecimiento terminado va a ser fabuloso”, aclaró el periodista, pero insistió en que “no está definida la administración comercial, general y política del proyecto, y tampoco la razón social, si va a ser una cooperativa o una federación de cooperativas”.

“La cúpula del gobierno pensó que se iba a encontrar con un establecimiento ya dispuesto para competir en el mercado y para buscar clientes para el envasado”, aseguró García. Y añadió que en el acto oficial de inauguración “hubo pocos productores, y muchos vinculados a la militancia renovadora, los famosos acarreados”.

Hubo responsables políticos de una inauguración a medias

En esta línea, García planteó que hay “responsables políticos” de la inauguración de este Polo Yerbatero que “no es la panacea que pretendían”. Por eso, fue un “acto a medias que dejó un sabor amargo en la Renovación. Y quedaron dudas. Querían mostrar el paso a paso de la inversión. El gobierno apostó mucho y lo querían en actividad para el final de la campaña”, reveló García, quien estableció un parangón con lo ocurrido con la inauguración del Silicon en Posadas, que “es otra cáscara” y que no tenía conectividad de internet al momento de ser presentado.

Polo industrial yerbatero Andresito, máximo beneficio y crecimiento de la principal economía de Misiones. Compromiso cumplido. pic.twitter.com/Hq8BnGxDoz — Carlos Rovira (@rovira_carlos) April 4, 2023

Respecto de cuándo estaría plenamente operando esta planta que permitiría la secansa, procesamiento y envasado de la yerba mate, “se habló de un proceso de como mínimo dos años”, dijo el periodista.

En ese sentido se entiende que Herrera Ahuad hiciera la “salvedad de hablar de una primera etapa”, de inauguración. Tras el acto, los “camiones con yerba desaparecieron. Faltaron los productores pequeños, medianos y grandes, y faltaron los representantes de los grupos (industriales) sirios. Todo lo que representa a la producción profunda de la zona, no estaba”, insistió García.

“Hay dirigentes que no son del palo de la política, y se encontraron con la benevolencia del Estado en términos de inversión. Y hay gente que se ahogó con esta historia, que le quedó grande la situación y no tuvieron la humildad de reconocer que estaban desbordados”, fustigó García. Y aclaró que “tiene la suerte el oficialismo de que no hay una prensa que se fije en esto” y que desde la oposición en Misiones “consideran que es una interna del gobierno”

“En otro momento la oposición quizás habría sido inclaudicable con esto”, remató el periodista.