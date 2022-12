Aníbal destrozó al “Chiqui” Tapia: lo llamó “cachivache de pacotilla” y sugirió que estaba ebrio el día de la Caravana

BUENOS AIRES. El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández salió al cruce de las críticas de Claudio “Chiqui” Tapia -el presidente de la AFA- al operativo de seguridad en los festejos de la Selección Argentina por el campeonato obtenido en el Mundial Qatar el domingo último y calificó al jefe de la casa madre del fútbol argentino de “cachivache de pacotilla”.

Según publicó LPO este miércoles, el ministro defendió el operativo de seguridad y se hizo cargo de la decisión de interrumpir la caravana y que evacuar a los futbolistas en helicópteros. “El desborde de la cantidad de gente hace que cualquiera de los planes fracase”, dijo Aníbal, en referencia al colapso que se produjo al reunirse cerca de 5 millones de personas en el Obelisco y los principales accesos a CABA, este martes, con motivo de la Caravana de los campeones mundiales.

“Meterse a la General Paz era impensado porque la autopista que es tres veces más ancha ya estaba saturada”, explicó el funcionario. Y aseguró que “los jugadores accedieron gustosos” la interrupción del trayecto, porque estaban agotados.

Dio a entender que Tapia no estaba en sus cabales cuando habló del operativo

Pero la controversia escaló aún más con declaraciones del ministro. En una conferencia de prensa, Aníbal se refirió a las críticas de Tapia y sugirió que no estaba en sus cabales. “Me importan un comino sus tuits. ¡Qué me importa! Me llamó a mí y no se entendía lo que decía. Llamó enojadísimo porque decía que lo habíamos traicionado, que ellos querían seguir, pero cuando él me decía eso los jugadores ya estaban en el helicóptero”, fustigó.

Cuando un periodista le preguntó si estaba sugiriendo que Tapia estaba borracho, Fernández ironizó: “Eso lo dice usted y además yo no me pongo la gorra”.

Además, Aníbal afirmó que “Berni no organizó nada”, en respuesta al elogio de Tapia sobre su supuesto protagonismo en el operativo. “Nosotros planificamos todo. Yo invité a los ministros para que lo chequeáramos. Pero la preparación fue nuestra”, contó.

“Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba, nosotros sabíamos que Messi, De Paul y Di María ya estaban en el helicóptero”

El ministro también dijo que la AFA “se mandó sola” con los tuits en los que anunció que irían al Obelisco y luego a la autopista 25 de mayo y 9 de Julio. “Ayer fui a hablar con Tapia y a decirle que de ninguna manera íbamos a acompañar la ida al Obelisco porque se quedaban a vivir ahí”, agregó.

Luego, en una entrevista con Radio 10, el ministro ahondó sus críticas a Tapia. “Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tuit, que, por supuesto, me importó un carajo, nosotros sabíamos que Messi, De Paul y Di María ya estaban en el helicóptero”, reveló.

“Esas son las expresiones que tiene este señor (por Tapia), que no es precisamente un libro abierto”, agregó sobre las críticas del presidente de la AFA a la interrupción de la caravana. “Si pretende seguir su jugada, que la haga él. Pero nosotros no ponemos en riesgo la vida de los jugadores. La aglomeración era cada vez mayor, la posibilidad de avance era nula y se venía la noche”, argumentó el Ministro de Seguridad.

“Miren ustedes las fotos del Obelisco, pongan en el medio al colectivo y se iban a quedar ahí 6 días”

“El objetivo era proteger a los jugadores. No porque fueran a hacerles daño sino porque tanta gente queriendo acercarse puede terminar en cualquier cosa. Después aparecen estos cachivaches de pacotilla (por Tapia) que tratan de inventar la cuadratura del círculo. Pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones y terminó sin complicaciones”, disparó Aníbal contra Tapia.

Por último, el Ministro remarcó que no iban a permitir que la Selección llegue al Obelisco, desbordado con millones de personas desde la mañana del martes. “Lo que yo le planteé a Tapia fue que ni locos nosotros acompañábamos que fueran al Obelisco. Miren ustedes las fotos y pongan en el medio al colectivo y se dan cuenta de que lo iban a convertir en una isla y se iban a quedar ahí 6 días. Ni locos los íbamos a dejar que fueran al Obelisco”, remató el ministro de Seguridad.