“Apóstoles se merece gente con experiencia y muchas ganas”

APÓSTOLES. Gastón Caballero, candidato a intendente por el sublema “Activar” brindó una entrevista al programa “Otro día más”, que se emite por la radio Social Club 97.7

“Enfrentamos este desafío porque tenemos la certeza de que Apóstoles necesita gente con ganas, nosotros tenemos ganas, fuerzas y experiencia. Ya lo hemos demostrado a lo largo de estos años, ya desde el Concejo en el 2015, cuando nos tocó afrontar esa responsabilidad de la banca que no es imposible cuando tenés ganas”, expresó el dirigente en la entrevista brindada al periodista Pablo García.

En esa línea agregó: “enfrentamos distintas problemáticas en la cuidad que, hasta ese momento hacían oídos omisos a las problemáticas de los vecinos de Apóstoles. Hoy queremos ser esa alternativa, porque entendemos que hoy la ciudad está parada, estancada y, que, si no presentamos esta alternativa, dejamos que los mismos de siempre hagan lo que hacen siempre, promesas y más promesas, y no porque no se haya hecho muchísimas cosas en nuestro pueblo, somos todos vecinos y nos conocemos”, declaró Caballero.

“No hay ningún encono personal con nadie de ningún otro espacio, pero si entendemos que es momento de que la generación que a mí me toca representar por un tema de edad, participe en política y sea protagonista. Apóstoles se merece gente con experiencia y, por sobre todas las cosas con muchas ganas”, afirmó el ex concejal.

Respecto a la situación de la ciudad y cómo viene trabajando el espacio declaró: “estamos desde hace rato estamos caminando los barrios y distintos sectores de nuestro pueblo y entendemos que el futuro de la municipalidad es una municipalidad presente en el barrio y no que el barrio vaya a la municipalidad. Hay barrios con 40, 50, 60, 70 años de antigüedad que todavía no tienen cordón cuneta y empedrado, los días que llueve los chicos no pueden ir a la escuela ni salir a trabajar. Es una realidad, pero la conocés caminando”.

“Nosotros no hemos hecho ningún lanzamiento porque nos abocamos a conocer la realidad del barrio, también la zona centro tengo diariamente reuniones con comerciantes, los cuales tienen otras preocupaciones, por como el sector del turismo, por ejemplo, que podemos hacer para que Apóstoles se inserte en el turismo de Misiones”, afirmó Caballero.

“La gente quiere un cambio, hace 22 años están. Apóstoles está pidiendo ese cambio y nosotros venimos a afrontar ese desafío”, expresó el candidato a intendente.

Lista de concejales

Consultado sobre cómo está conformada la lista de concejales, dijo que se armó “con gente que ama su pueblo. Aceptaron el desafío de formar parte de esta lista, saben y están convencidos que venimos a trabajar por el bien del apostoleño. Venimos a representar a todos los apostoleños en su conjunto y esta lista también”, precisó Caballero.

El primer lugar lo ocupa Luciano “Lucho” Rodríguez, “joven de Apóstoles reconocido por el área de deportes, tiene un emprendimiento privado. Está muy ligado al deporte porque entiende que es la recuperación de muchísimas cosas”, describió Caballero.

En segundo lugar, se encuentra la docente Leticia Zanek, reconocida docente del pueblo y, en tercer lugar, Martin Rotchen “trabaja en la parte rural y la construcción”, contó.

“Tanto Lucho, como Leticia y Martín son gente que siempre estuvieron en el pueblo”, expresó.

El cuarto lugar del listado lo ocupa Noelia Machado “una caminadora incansable que viene participado con nosotros hace rato” y en quinto lugar Feliciano Potiliski “de una conocida familia de nuestra ciudad”, explicó Caballero.