Arjol: “Después de 20 años de Renovación, la provincia carece de luz y agua”

APÓSTOLES. En el marco de sus extensas recorridas por Misiones en el marco de su candidatura a gobernador por el frente Juntos por el Cambio, el diputado nacional Martín Arjol pidió al electorado misionero, que apueste por el frente opositor, que demostraría en 4 años de gestión, que “se pueden hacer mejor las cosas”.

“Después de 20 años, como decimos los misioneros, ‘ya da ya’. Merecemos más. No podemos dar de nuevo una oportunidad de 4 años a alguien que ya ha sido gobernador y que ha transitado sin lucirse, sin hacer nada para los misioneros, con conflictos con la policía y con los docentes”, comenzó diciendo Arjol al programa “Otro Día Más” que se transmite por FM Social Club 97.7 y que conduce el periodista Pablo García.

Volviendo sobre el candidato a gobernador del oficialismo, el ex gobernador y actual diputado provincial Hugo Passalacqua, Arjol recordó que cuando fue ungido “no agradeció a los misioneros, sino al conductor (Carlos Rovira), por haberlo designado”.

“Creo que es el momento. Me siento con un equipo de trabajo fenomenal, con mucho ímpetu en la campaña. Donde es un espacio que convoca a radicales, peronista y hombres del PRO. Donde hay un acompañamiento de Pedro Puerta (el presidente del partido Activar) como cabeza de lista (a diputados provinciales), de Natalia Dorper. Hay una potencialidad en nuestro espacio, que muestra propuestas contundentes que pueden no gustar”, apuntó el legislador nacional y precandidato a gobernador.

Martín Arjol en la radio FM Social Club 97.7 – programa Otro Día Más

En esta línea, Arjol consideró que “el oficialismo se siente incómodo” con las propuestas de JxC, como la de eliminar la aduana paralela de la Agencia Tributaria de Misiones, porque se busca “la modificación del status quo en la provincia. (A los misioneros) no les pedimos 20 años, sino sólo 4 para demostrar que se puede hacer bien las cosas, que se puede tener luz y agua”, lanzó el diputado.

“Después de 20 años de renovación, la provincia no tiene luz y agua”, fustigó Arjol. Y remarcó: “Tenemos un cáncer que es EMSA, ese cáncer le da vergüenza hasta al oficialismo y por eso le cambiaron el nombre”.

En duros términos hacia la administración de Energía de Misiones SA, Arjol insistió que, pese al cambio de nombre, “es la misma bosta. Y esto no es en contra de los empleados sino de la empresa que decidió no pagarle a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) durante 48 meses, y dejaron 50 mil millones (de pesos) de deuda. Y no invirtieron. Viene un viento, estornuda un vecino y se corta la luz”, acusó Arjol.

“Tenemos que trabajar con una propuesta productiva de generación de empleo y de reforma estructural impositiva”, insistió el candidato de JxC.

Oficinas de EMSA en Posadas

Consultado por García sobre los ejes de lo que sería su gestión, de resultar electo, Arjol enumeró: “Uno de los ejes es la cuestión energética, falta transmisión y transformación. Proponemos replicar la estación de San Isidro en Fracrán y cerrar el anillo energético. Eso nos posibilita generar energía para que las industrias se asienten. (Además), Paraguay va a tener energía para vender y esa estación va a servir como paso para la venta de esa energía y va a generar (regalías) a Misiones, para seguir creciendo en inversión energética”, planteó Arjol.

Otros de los ejes de una gestión de JxC en Misiones sería la “reforma estructural del sistema productivo. Queremos que en Misiones no haya dos organismos que se encargan de los mismo”, dijo Arjol en referencia a la superposición de funciones entre el IFAI y el Ministerio del Agro, anticipando que crearían un Ministro de Agroindustria que absorbería al Instituto de Fomento del Agro y la Industria y el Ministerio de Acción Cooperativa. “Hoy el IFAI es un ministerio de bienestar social, productivamente no le sirve a nadie”, opinó el legislador.

Pero fue más allá al cuestionar el “modelo cooperativo de los últimos 20 años” en Misiones, al señalar que “es de favores políticos: al candidato a intendente que no gana de la Renovación, le arman una cooperativa y le bajan recursos. Son recursos del IFAI que no llegan al productor”, denunció el diputado. Y completó: “Queremos un campo potente, no un campo fragmentado ni kioscos dentro del Estado”.

IFAI

Respecto de la educación, Arjol reveló que se proponen una “reforma del sistema educativo, replantear la currícula y la grilla salarial, crear un ítem aula, para que el docente que está frente al aula gane bien. Y no va a pasar en nuestro gobierno que, para titularizar (en un cargo docente), te tengas que poner el chaleco de un color”, apuntó Arjol, en obvia referencia al sindicato renovador UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones).

“Tenemos un plan con respecto a las EFAs (Escuelas de Formación Agropecuaria) y a las escuelas técnicas: queremos duplicarlas en 4 años, para poder insertar a los jóvenes en los aparatos productivos de Misiones. Cada vez menos los jóvenes quieren estudiar carreras largas. Tenemos que generar esos lugares para formarlos a lo que demanda el mercado”, detalló Arjol sobre otro de los planes que manejan con su equipo para la educación en Misiones.

Por otra parte, buscarían potenciar escuelas de oficios “y el acceso a las universidades”.

Sin embargo, Arjol cuestionó el nivel con el que están egresando los estudiantes secundarios y advirtió: “El derecho a la educación es que el gurí que ingresa termine el secundario sabiendo. Porque si no te vas al ámbito laboral y fracasas. O te vas a la universidad y de cada dos ingresantes, uno abandona en el primer año”, sostuvo.

referentes de UDPM

En materia de seguridad Arjol prometió que en su hipotético gobierno estarán “del lado de los que trabajan y no de los que cortan rutas. Del lado del productor, no del ladrón. No puede ser que el productor duerma con la escopeta en el pecho esperando que vengan a robarle. Vamos a defender a los productores. Queremos una provincia ordenada, con la visión puesta en el trabajo”, insistió Arjol y opinó que el derecho a manifestarse no puede perjudicar el derecho al tránsito, en especial, “del que está laburando”.

También sobre la seguridad, Arjol consideró que hay que hablar del incremento de la drogadependencia en Misiones. “Si no hablamos de que la droga está creciendo y miramos para otro lado, vamos a cometer un error. Es impresionante el crecimiento (de las adicciones) en algunas localidades. Donde todos los vecinos saben dónde se vende, y los comisarios no”, acusó el legislador, y dijo que la droga conocida como “pedra” está consolidándose “en Iguazú, Andresito e Irigoyen”.

Planteó el diputado, realizar una “alianza con los intendentes para generar actividades culturales y deportivas. Hay que trabajar contra la droga, en alianza con fuerzas nacionales y enfocarse en la rehabilitación”, precisó el candidato y anticipó que propondrán la “creación de un instituto de alto nivel de rehabilitación en Iguazú”

Instituto de Previsión Social

En el tramo final de la extensa entrevista con “Otro Día Más”, Arjol e refirió al sistema de salud y a la ley de lemas en la provincia, dos temas que, a simple vista, no parecen estar íntimamente relacionados entre sí. “La situación del IPS (Instituto de Previsión Social) es poco más que desastrosa e injusta. Si vivís en Posadas, mal o bien, tenes tu asistencia. Pero salís de Posadas y todo es con co-seguros, tenes que pagar un plus, que es ilegal. Así, en la provincia termina habiendo empleados y jubilados de primera y de segunda: el de Andresito tiene que pagar un co-seguro de 2000 pesos y el de Posadas, no paga”, reveló el candidato a gobernador de JxC.

Para Arjol, en Misiones “hay buenos médicos y están los vivos, que atienden a 3 pacientes en el hospital y 50 pacientes (en clínicas) con IPS”.

En cuanto a cómo aumentar la cantidad de profesionales y de especialistas en Misiones, y en especial, en el interior de la provincia, Arjol habló de una “ley provincial de arraigo médico” y de una “convocatoria para poner especialistas en el interior de Misiones”.

Hospital de San Pedro

“Estuve en San Pedro y me dijeron que hay 6 médicos”, reveló Arjol sobre lo que supo cuando estuvo en el local alquilado por JxC Misiones en esa comuna. “Este local está a la vuelta del hospital. De los 6 médicos, 3 estaban de vacaciones, 2 no estaban en el hospital y uno estaba atendiendo emergencias con más de 50 personas”, confió.

Y en Puerto Leoni, “nos contaba nuestro candidato que es de Activar, el único sublema que pudimos armar, que ‘acá va a ser difícil armar otro sublema, porque el que se presenta en contra del intendente, no te lleva la ambulancia. Estamos en una situación donde el docente que puede trabajar es únicamente el que se pone el chaleco (celeste) y además, juegan con tu vida y la de tus hijos”, sentenció Arjol.

“Es un sistema de ley de lemas muy tramposo. Tiene que haber institucionalidad y alternancia”, remató el diputado.