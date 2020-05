Asís durísimo con Guzmán: “Nos tuteamos con un default por mala praxis”

BUENOS AIRES. En un mano a mano con Luis Novaresio, el periodista Jorge Asís se refirió a la situación económica argentina, en medio de la pandemia del coronavirus y lanzó duras críticas al Ministro de Economía, Martín Guzmán. “Nos tuteamos con un default estúpido por mala praxis” y adelantó: “Los billetes de $ 5 mil ya están hechos en la Casa de la Moneda”.

“Al Gobierno se lo critica muy mal y el Gobierno se defiende mucho peor. Hoy Alberto (Fernández) merece un poco de piedad y empatía, porque no solo se tuvo que cargar al coronavirus, que le fue muy bien, sino que además se tiene que cargar el peso de la deuda. Hubo mucha mala praxis, pero le podemos decir que se busque a alguien que sepa para resolver el default, que nadie quiere. Fue muy mal toda la negociación de la deuda y ahora necesitás alguien que sepa negociar, sea técnico y tenga poder político”, fustigó el escritor, según publicó el portal A24.

“No sé cuál es el modelo de país que tienen, pero para resolver esto no necesitabas malvinizar la cuestión. Nos tuteamos con un default estúpido por mala praxis, y en medio del (Covid-19) que tiene a toda la sociedad harta y encerrada mientras el dólar que se te va al demonio. Se vienen los billetes de 5 mil pesos, que están hechos en la Casa de la Moneda pero que no los quieren largar para no consignar la inflación y que se note tanto. Es un desorden, pero no llegan a muchos lados los billetes de ayuda. En Desarrollo se cayeron 7 licitaciones porque no les quieren vender. Se multiplican los hambrientos, pero no tenés con qué darle”, advirtió.

Por otra parte, Asís también cuestionó la retórica de funcionarios ultra kirchneristas, que califican de “peronista” a la presente administración. Con una sutil crítica a la ex presidenta y actual vice, Cristina Fernández de Kirchner. “Este es un gobierno peronoide, con alguna escenografía radical donde el peronismo es rehén. Alberto no creo que obedezca las ordenes de la Dra. (Cristina Kirchner), pero esto es un juego de vivos y el negocio es ver quién divide al otro”, puntualizó.

“Dentro del Gobierno creer que hay dos bandos es de una inocencia estremecedora, porque el albertismo sin el doctorismo no existe. La Dra. (Cristina) está cansada de quedar en la estampita asociada a negocios de corrupción y, según mi información, ya tienen en detalle el conocimiento de los negocios que se hicieron en la vereda de enfrente”, lanzó.

“A (Mauricio) Macri lo convencieron de que tiene que estar callado, pero si querés jugar en esto, salí y da tu mensaje. Él sueña con el regreso, va a estar en el Congreso en 2021, después va a ver cómo sigue, pero esto (va) muy rápido”, reflexionó.

Por último, Asís envió una advertencia al presidente respecto de cómo está manejando la crisis y las consecuencias políticas de su estilo de gestión. “Alberto (Fernández) con el cuento del coronavirus comete el error de dejar la Casa Rosada, que parece que está como embrujada. Y se gobierna desde Olivos a donde llegan son los que tienen audiencia y están los muchachos que son porteños. Muchos políticos del interior ya lo ven. Sí amasaste un capital político, eso es efímero si no terminás con la resolución de temas fundamentales. Acá hay una comodidad en la cuarentena, pero pará macho”, sentenció.