Boleta Única: el oficialismo aceptó la propuesta de la oposición y harán una sesión conjunta

BUENOS AIRES. Luego de tensas negociaciones y ante la contundencia de los números de diputados de la oposición, dispuestos a debatir y sancionar el proyecto de la Boleta Única en Papel, este miércoles hubo un acuerdo entre el oficialismo y los bloques opositores sobre el temario a debatir en la sesión especial convocada para este jueves.

Consensuaron que habrá una sesión a las 11.30 con todos los temas que a priori se habían previsto para las sesiones de las 11 y las 12 hs. Cabe recordar que la sesión de las 12 fue pedida por diputados de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y la Libertad Avanza. Mientras que el kirchnerismo pidió la sesión de las 11, para tratar otros proyectos e sabotear el debate de la Boleta Única.

Según Parlamentario, originalmente, la oposición había pedido dos sesiones especiales, aunque el martes bajó la correspondiente a los créditos UVA. Mientras el Frente de Todos sumó un pedido de sesión para una hora antes y tratar tres temas que tuvieron dictamen esta semana.

Ese pedido fue visto como una jugada del oficialismo para impedir el debate de la Boleta Única. En Juntos por el Cambio admitían el martes que si el Frente de Todos lograba reunir quórum para la sesión de las 11, quedaría abortada la del mediodía para boleta única.

Sin embargo, el kirchnerismo necesitaba garantizarse el quórum. En las primeras horas de la tarde de este miércoles, comprobaron que les era imposible alcanzar ese quorum. Es que el Frente de Todos cuenta con 118 diputados propios, 4 del bloque Provincias Unidas (entre ellos los renovadores K, Diego Sartori y Carlos Fernández) y 4 de la izquierda, que bajarían para esa sesión, pero no para la solicitada por la oposición para Boleta Única.

Diputados Diego Sartori y Carlos Fernández

Así eran 126 diputados a los que hay que sumar a Rolando Figueroa, del MPN (Movimiento Popular Neuquino), y a Claudio Vidal, del interbloque SER. El problema estaba precisamente en esa bancada, cuyo otro integrante, el riojano Felipe Álvarez (ex Cambiemos) no daba quórum. El oficialismo no conseguía superar las 128 bancas porque ninguno del Interbloque Federal iba a sumarse a la sesión del oficialismo.

Mientras tanto, diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas y Avanza Libertad se reunieron este miércoles y resolvieron reconfigurar su pedido de sesión. Para desactivar la maniobra del oficialismo, los opositores consensuaron incluir el temario solicitado por el FdT para que en una sesión se trataran entonces los proyectos sobre nueva ley de VIH, cannabis medicinal y cáñamo industrial, y la prórroga del blanqueo previsto en la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción, que ya recibieron dictamen de comisión.

Finalmente, desde el oficialismo ventilaron que llegaron a un acuerdo para tratar todos los temas. Con la salvedad de que los tres proyectos propuestos por el oficialismo tendrán sanción. Mientras que sobre la Boleta Única se acordará el tratamiento en comisión. La iniciativa debe pasar por Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto. De todas esas comisiones, solo la última está conformada.

Así las cosas, a las 10.30 habrá una reunión del bloque oficialista, para resolver qué harán por ejemplo con boleta única. Y a las 11.30 está prevista la sesión. Boleta única será el primer tema a tratar. El FdT no dará los dos tercios para avanzar con el tratamiento sobre tablas –por tratarse de un proyecto que no cuenta con dictamen de comisión-, pero sí acepta el emplazamiento para su tratamiento en comisión. Un tratamiento que pueden dilatar aún más, por la no conformación de comisiones.

Al respecto del proyecto de la Boleta Única en Papel, la dupla de diputados de la Renovación K misioneros, socios del Gobierno como los legisladores rionegrinos, ya anunciaron que no van a debatir un sistema que terminaría con las listas sábana, y las maniobras fraudulentas como el voto en cadena o el robo y falsificación de boletas electorales.

De hecho, los renovadores cuentan con un voto clave para alcanzar una mayoría en el Senado, el de Magdalena Solari Quintana. Si quisieran la Boleta Única, la sanción de la ley estaría casi garantizada. Pero defienden a ultranza la Ley de Lemas y no mostraron ningún interés por debatir la Boleta Única, que transparentaría las elecciones nacionales.

Cabe recordar que el proyecto de consenso de la Boleta Única Papel, dispone una papeleta con los candidatos de todas las fuerzas divididos por categorías (senadores, diputados, etc.), para que el votante elija marcando una cruz. Así se vota en la mayoría de los países de América Latina. Este sistema no sólo es más transparente, sino que, además, reduce el costo de la impresión de boletas electorales. Lo cual, trae aparejados, lógicos beneficios al medioambiente.

Para la oposición, impulsar el debate de la Boleta Única implica la posibilidad de hacerle pagar el costo político al oficialismo por bloquear o votar en contra de proyectos que buscan modernizar el sistema electoral, transparentarlo y reducir costos y daños ecológicos. Además, antes de 2019, varios diputados oficialistas apoyaban los proyectos de Boleta Única. Entre ellos el propio presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.