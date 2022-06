Boleta Única: Negri dio positivo de Covid y no podrá estar en la sesión

BUENOS AIRES. A dos días de la sesión para tratar en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de Boleta Única de Papel, la oposición pierde un diputado clave. Es que el cordobés Mario Negri, jefe del bloque radical de la Cámara baja, anunció a través de las redes sociales, que dio positivo al test de coronavirus (Covid-19)

En consecuencia, el diputado radical no estará en la sesión en la que bloques opositores buscan lograr la media sanción del proyecto que moderniza la forma de votar en el país y erradica prácticas fraudulentas, como el robo de boletas, la falsificación de votos y el voto en cadena, entre otras.

Más allá de la contingencia de Negri, la oposición insistirá con dar media sanción al proyecto esta semana. A priori, cuentan con el número suficiente para el quórum y la aprobación del proyecto. Aún pese a la baja del diputado cordobés.

“Hoy me realicé el hisopado rutinario por mi labor en la Cámara de Diputados de la Nación. El mismo me dio resultado COVID positivo”, informó en un tuit. Asimismo, Negri aclaró que su estado de salud es bueno. “Hasta el momento me encuentro absolutamente asintomático y permaneceré en mi domicilio hasta que la autoridad sanitaria lo disponga”, aclaró.