Bonetto: “No hay una causal de nulidad del voto cuando el sobre está cerrado y pegado”

POSADAS. Está todo listo para que se desarrollen este domingo, en Misiones, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que definirán las candidaturas que se presentarán en las elecciones legislativas generales de noviembre, de las cinco agrupaciones que se postulan en la provincia, este año.

En diálogo con MisionesCuatro, el Secretario Electoral por Misiones, Dr. Eduardo Bonetto, brindó precisiones sobre el proceso y formuló algunas recomendaciones a los votantes misioneros, que irán a comicios en el contexto de la pandemia del coronavirus (Covid-19), para lo cual están vigente una serie de protocolos sanitarios.

Asimismo, Bonetto reiteró que es falso que la entrega de un sobre sellado a la autoridad de mesa, al momento de votar, sea causal de nulidad. Ello en el contexto de la recomendación para que no se use saliva para sellar los sobres con el voto. Tanto dentro del cuarto oscuro, como fuera, antes de depositarlo en la urna de votación.

“Los útiles destinados a la mesa de votación para Posadas, saldrán el sábado a la mañana desde el pabellón 3 del Parque del Conocimiento”, contó Bonetto sobre la logística del operativo de elecciones primarias.

Según confió el funcionario nacional, en las elecciones primarias de este domingo, que son obligatorias para los partidos políticos que quieran persentarse a los comicios generales, en Misiones habrá 11 boletas y 5 agrupaciones. Los espacios políticos deberán alcanzar al menos el 1,5% de los votos válidos para poder presentarse a las generales de Noviembre.

Los espacios que presenten lista única, deberán superar el piso del 1,5% de los votos y los que presenten varias listas, definirán “cómo va a quedar conformada” la propuesta electoral de las generales. Y la “determinación de los lugares” en la lista, es “de acuerdo con los votos”, explicó.

Las justificaciones para la no emisión del sufragio

Bonetto confirmó que los electores que estén a “más de 500 km.” Del lugar donde deben votar, tendrán que a una comisaría por una constancia policial y luego justificar el no voto. Podrán hacerlo inclusive vía online.

También podrán justificar la no emisión del voto, “los que estuvieron enfermos, con certificado médico. O los que tuvieron test positivo covid (propio, de un conviviente), de un familiar o de un contacto estrecho. Las personas que no puedan votar por razones de fuerza mayor, como el que cuida a una persona o el que tuvo un accidente de tránsito, y los afectados a servicios públicos, juzgados judiciales, los enfermeros y médicos de guardia, tendrán 60 días para justificar (la no emisión del sufragio) Después no se va a admitir”, aclaró Bonetto sobre los plazos para regularizar la situación.

Sin embargo, Bonetto admitió que la multa está desfasada, porque es apenas de 50 pesos. “Eso no se fue actualizando. En caso de reincidencia se va duplicando en forma progresiva”, precisó.

Por otra parte, quienes estén trabajando, tienen el derecho a una licencia especial de 2 horas, para sufragar. “El empleador tiene que dar permiso para votar”, insistió.

El protocolo sanitario vigente

Bonetto también recordó que está vigente un protocolo sanitario “que pedimos que se cumpla. Establece el uso del barbijo y un aforo máximo de personas que van a estar simultáneamente (en el lugar de votación). Si está completo, (el votante) va a tener que esperar afuera”, precisó. Para agilizar el proceso, Bonetto recomendó a los electores que vayan al centro de votación, conociendo en qué mesa sufragarán. “Para que haga fila en su mesa, afuera del centro de votación cuando se supera el aforo”, comentó el funcionario, informando que recomendaron que “los padrones de consulta fuera del establecimiento”.

Asimismo “se recomienda que lleven su birome” para evitar tocar el bolígrado que habrá en cada mesa, para que el elector firme la planillla de votación, una vez cumplido el deber cívico. De todas formas, habrá biromes en las mesas, que van a ser desinfectadas con alcohol.

Bonetto pidió a los votantes, “no salivar el sobre de votación. Puedo estar infectado con coronavirus y ser asintomático. Si salivo el sobre pongo en riesgo a los demás”, argumentó el funcionario.

Es falso que el voto se impugne si alguien salivó o pegó el sobre

No obstante, el Secretario Electoral desmintió de plano los rumores que surgieron en torno a la recomendación de no salivar los sobres. “Hay audios maliciosos, falsos. No hay una causal de nulidad del voto cuando el sobre está pegado, ni hay indicación de pegar el sobre afuera (del cuarto oscuro)”, aclaró. Y completó recomendando cerrar el sobre “con la solapa del sobre adentro (de la abertura del sobre) Con eso la boleta no va a salir del sobre”, recalcó.

“Es imposible el reemplazo de boleta, estando todos los fiscales ahí”, enfatizó Bonetto, añadiendo que esta forma de colocar la boleta dentro del sobre de votación, “facilita el acto eleccionario porque no hay que romper el sobre” cuando se hace el recuento provisorio. “Hubo desconocimiento o mala fe (con los audios virales); si la gente cree eso va a generar un conflicto en las mesas si un elector sale a pegar sobres”, acotó.

En esta línea, Bonetto subrayó que tampoco se recomienda pegar el sobre con una cinta adhesiva. “Una causal de nulidad de voto es que el sobre tenga elementos extraños, y una cinta adhesiva puede ser considerada un elemento extraño. Son cinco causales de nulidad, fuera de eso, no hay otras causales. Metiendo la solapa adentro, el sobre no va a soltar la boleta electoral”, insistió Bonetto.

Lo que está prohibido en tiempo de veda electoral

En cuanto a las prohibiciones, Bonetto recordó que “12 horas antes del inicio del acto electoral y hasta 3 horas después (del comicio), no se puede expender bebidas. No se pueden dar encuestas y estadísticas sobre la tendencia del voto. Los boca de urna, (consultoras) podrán tomarlo pero no difundirlo”, precisó.

Además, están prohibidas la apertura de organismos partidarios, el ‘boleteo’ (reparto de boletas), la concentración de electores, los espectáculos públicos y eventos deportivos, y todo aquello que distraiga al elector (de la votación).

“Puede haber comercios abiertos, a raíz de un amparo presentado en 1998 en Misiones, se permite abrir comercios pero con la obligación de clausurar todas las góndolas de expendio de bebidas”, reveló Bonetto.

Finalmente, sobre cuándo se conocerán los resultados de los comicios, Bonetto aclaró: “La justicia electoral no hace cómputos. El Ministerio del Interior contrata a una empresa, para satisfacer el interés informativo del público. Pero los cómputos provisionales no definen la elección. Sobre todo si es muy ajustada. El escrutinio definitivo es el que vale”, remató.