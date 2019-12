Bullrich: “Vuelve Zaffaroni, ladrones con derechos y policías estigmatizados”

BUENOS AIRES. La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo este martes que con la derogación de los protocolos para el uso de armas de fuego y de las pistolas Taser, anunciado por el gobierno de Alberto Fernández, “vuelve Zaffaroni recargado: el mundo al revés, ladrones con derechos y policías estigmatizados”.

“Consagran los derechos de los criminales. Victimas y fuerzas de seguridad, desamparadas. Derogan el buen uso de las armas de fuego, Taser, la regla contra ofensores en trenes y el Servicio Cívico en Valores”, publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.

Más temprano, había calificado de “lamentable” la decisión de su sucesora en el cargo, la antropóloga Sabina Frederic, de derogar los protocolos para el uso de armas, y dijo: “Vamos a ver si esta medida genera más o menos muertes”.

“Lo lamento por la Policía Federal, por la Gendarmería, por las policías provinciales que sentían el protocolo como propio, y lo lamento por la gente”, afirmó Bullrich en diálogo con radio La Red, según publicó A24 en las últimas horas.

Más tarde, la ex ministra disparó munición gruesa contra su sucesora kirchnerista: “La transición con Frederic fue amable. No estoy criticando a la ministra, sino a la mirada con la que están encarando la Seguridad. No es solo la ministra, sino también el gobierno”.

En el marco de la entrevista con el canal América, Bullrich valoró positivamente al Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien también había cruzado a Frederic por la eliminación del uso de las Taser. “Berni tiene una mirada razonable y no la tiene solo él, sino varios países del mundo”, subrayó la ex ministra y actual presidenta del PRO a nivel nacional.

Según fue publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área.

La crítica de Bullrich por la derogación de sus protocolos

Para Bullrich, con la derogación de los protocolos, los efectivos de las fuerzas “se van a quedar en una situación de indefensión e incertidumbre, lo que golpea también a la población”, y recordó que los protocolos “habían sido declarados constitucionales y razonables por siete jueces”.

Asimismo, también recordó que con esas reglamentaciones las cifras de policías muertos habían disminuido en los últimos años: “Pasamos de 96 policías muertos en 2015 a 24 muertos (en 2019)”.

“En Argentina mataban a los policías como moscas y nadie hacia nada. Nosotros poníamos la bandera a media asta y era un reconocimiento. Había una construcción del policía como enemigo y nosotros lo sacamos de ese lugar”, sentenció.

Por otra parte, Bullrich aseveró: “Acá hay un aparato ideológico que siempre está del lado del ladrón”, y añadió: “No importa qué pasó, nunca miran el hecho. Si un policía usa un arma, siempre están del lado del civil. Están siempre en contra del policía”.