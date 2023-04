Caballero: “De nada sirve un parque vial enorme, si el vecino de Apóstoles no tiene trabajo”

APÓSTOLES. El candidato a intendente de Apóstoles Gastón Caballero (Sublema Activar – Juntos por el Cambio) estuvo este sábado en el programa “La Voz de Chimiray” que conduce el periodista Gastón Daza y se emite por la radio FM 100.3 de Chimiray, presentando sus propuestas para la ciudad de Apóstoles, destacando la necesidad de generar empleo, radicar empresas y modernizar la gestión municipal, entre otras propuestas.

“Entendemos con Activar que la municipalidad necesita conectarse con los apostoleños”, dijo Caballero a La Voz de Chimiray. Y recalcó que pretenden proyectar una Apóstoles “de acá a 30 años, no de acá a 4 años”. “Venimos con un proyecto a 30 años”, insistió Caballero y planteó que en caso de resultar electo buscarán “modernizar la municipalidad y acercarla al apostoleño”, para que la gestión “llegue a cada uno de los barrios”.

El ex concejal Caballero (Mandato Cumplido) aclaró que “estamos caminando la ciudad desde que nos tocó encarar el desafío de la concejalía. Nunca dejamos de caminar y vemos que el vecino necesita y quiere un cambio en la ciudad”, sostuvo.

“Estamos proponiendo acercar la municipalidad a los distintos barrios de Apóstoles, es una necesidad clara y el que no lo quiere ver, niega la realidad”, planteó el abogado.

Ante la consulta de La Voz de Chimiray, Caballero puso de relieve la importancia de generar empleo en Apóstoles. “Hay una preocupación de años, que es como crear fuente laboral en nuestra ciudad. Venimos con una propuesta de profesionalización para todo aquel que se quiera preparar”, detalló el ex concejal y candidato a intendente.

“Debemos presentar una propuesta a la industria y al comercio, a los que la provincia atosiga con impuestos”, ponderó Caballero, y mencionó la iniciativa de condonar impuestos municipales por dos años, a las firmas que se radiquen en Apóstoles. “Proponemos tasa cero, por dos años, a la industria que venga a nuestra ciudad. Queremos que se nos evalué por la cantidad de puestos laborales genuinos que dejamos en la ciudad”, expresó el candidato de Activar.

“De nada sirve un parque vial enorme, de nada sirve cortar el pasto, si el vecino de Apóstoles no tiene trabajo. Hay mucha desocupación y la gente quiere trabajar. Hoy Apóstoles no tiene esa salida”, advirtió Caballero. Y profundizó: “los jóvenes que se van porque se tienen que ir, no porque se quieren ir. Esto generar preocupación de los padres y la familia que no ven un futuro para los jóvenes en la ciudad”, dijo.

En esta línea, Caballero insistió en que la municipalidad debe modernizarse y reducir la burocracia, en especial, para los pequeños y medianos emprendimientos que buscan la habilitación en la ciudad. “Necesitamos una municipalidad ágil. Hoy las cosas se hacen, pero lentamente y el mundo cambió”, afirmó Caballero.

Ligada a esta propuesta, el ex concejal insistió en la “creación de ventanilla única para todo comerciante o empresa que quiera abrir o tener cede en Apóstoles. Hay que simplificarle la vida, habilitarle el negocio”, enfatizó. Y en un disparo por elevación al oficialismo, recordó que “pasaron 4 años de industrias que iban a venir y no están acá. Tenés que atraer la inversión y la tasa cero es la herramienta que tenemos para ofrecer”, reiteró.

Asimismo, Caballero apuntó que la radicación de empresas tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo para los apostoleños, “y con toda la formalidad que se requiere”, aclaró el candidato del Sublema Activar.

“Podemos llevarles soluciones concretas a los vecinos”, puso de relieve Caballero, añadiendo que “la mitad de las propuestas (de Activar) las armó el vecino de Apóstoles”. “Esa cercanía con los apostoleños nos hace ver lo necesitada que está la ciudad de cosas básicas: alumbrado público, cordones cunetas, empedrado y agua”, comentó el abogado.

“Estamos en contacto con el vecino y eso se nota. Tenemos el tiempo, las ganas y el equipo para llevarle soluciones a los vecinos”, dijo el ex concejal. Y mencionó que proyectan “darle la herramienta al vecino para la construcción de su casa. Tenemos una serie de propuestas en ese sentido”, reveló.

Ante la consulta del medio mencionado, Caballero opinó que “a los vecinos de Apóstoles, les han defraudado los políticos, no la política. Nosotros con Activar venimos a representar lo nuevo de la política, la nueva generación, que viene a demostrar que puede trabajar desde la legislatura nacional, la legislatura provincial y el Concejo municipal y que cada uno sigue desempeñándose en el ámbito privado”, resaltó Caballero en su referencia a los dirigentes de Activar, Florencia Klipauka (diputada nacional por Misiones), Germán Kiczka (diputado provincial) y Juan Ahumada (concejal de Apóstoles)

En referencia a estos dirigentes y a Pedro Puerta, el presidente del partido Activar, Caballero insistió en que “ninguno de nosotros vivimos de la política. Concebimos que el fin de hacer política no es el beneficio personal o la ambición de poder, sino mejorar el día a día de los vecinos. Si no, no estaríamos acá”, aclaró.

Uno de los temas que abordó Caballero fue el incremento de la pobreza, que rozó el 40% según la última medición del INDEC correspondiente al segundo semestre del 2022. Para Caballero, “la gente está muy enojada con los políticos y en Misiones hay aún más pobres (que a nivel nacional), pero seguimos hablando de avances tecnológicos, de un estadio único de futbol, un secadero de yerba. Es triste. No se han solucionado problemáticas de raíz”, se lamentó el ex edil, en tono crítico hacia los slogans del oficialismo renovador para la presente campaña.

Prosiguiendo sobre esa cuestión, Caballero pidió pensar en el futuro de Apóstoles de aquí a 30 años. Pero “es complicado que la gente te crea cuando empezás a hacer las cosas dos meses antes de las elecciones”, fustigó.

De acuerdo con Caballero, el ascenso y la “realidad” de la figura del diputado nacional y precandidato presidencial Javier Milei surge porque este dirigente “representa otra cosa”, diferente de la política tradicional y por eso “está presente en un sector joven”.

“Hay un sector de la política desconectado de la realidad, eso es gravísimo y es lo que venimos a cambiar”, puntualizó.

Según Caballero, con su equipo en el sublema de Activar, buscan que el municipio “esté en contacto con el vecino, que escuche las ideas de los apostoleños. Hay gente que sólo necesita ser escuchada. Hay muy buenas ideas de los vecinos. Tenemos el equipo para llevar a la realidad las ideas de los apostoleños. Proponemos un gobierno municipal que sea de y para los apostoleños”, subrayó.

Dejando en claro que no hace campaña atacando a nadie, Caballero sostuvo que viene a “proponer un Apóstoles distinto, con un gobierno municipal que sea reflejo de lo que los apostoleños quieren que sea”.

En un tramo saliente de la entrevista, Caballero planteó que va a valorizar los recursos humanos de los que dispone la municipalidad, lo que incluye el blanqueo del personal contratado en negro o bajo monotributo. “Queremos darle tranquilidad a los empleados municipales de que nadie se va a ir a su casa. Y que no van a venir nuevas cabezas que los van a desplazar, cada 4 u 8 años como viene sucediendo”, lanzó Caballero.

“Hay un capital humano enorme en el municipio y en el galpón municipal. Tenemos que escucharlos, hay algunos que hace 40 años que están trabajando. Hay que formalizar a los que están trabajando contratados con un monotributo para la municipalidad, y pagarles aguinaldo y vacaciones, si ya forman parte de la planta. Queremos darles la tranquilidad de que vamos a reconocerlos y a trabajar codo a codo con ellos”, puntualizó.

Por otra parte, Caballero destacó a quienes lo acompañan en la lista a concejales del sublema Activar. Ponderó lo que proponen y representan los candidatos a concejales Lucho Rodríguez, Leticia Zanek, Martín Rotchen, Noelia Machado, y Feliciano Potiliski. Al tiempo que destacó el trabajo de todos los dirigentes y el equipo de Activar en Misiones.

“Acá hay equipo, demostramos que tenemos equipo. Con Florencia (Klipauka), Germán (Kickza), Juan (Ahumada) en el Concejo y con Pedro Puerta que encabeza este equipo y tiene un desafío enorme, con la primera candidatura a diputado provincial de Juntos por el Cambio. Pedro también va a pelear por el apostoleño contra esta aduana (paralela) que perjudica mucho al vecino”, sentenció.

Por último, Caballero instó a las personas que quieran sumarse a Activar o simplemente dialogar con los referentes, pueden “acercarse a nuestra sede por la calle Belgrano o contactarnos por las redes sociales”.