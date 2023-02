Cambio Climático: “Estamos en una política asentada en el extractivismo y el petróleo no convencional, que no tiene futuro ambiental”

POSADAS. Los eventos climáticos extremos como las sequías, inundaciones, olas de calor o de frío polar, continuarán produciéndose más frecuentemente en todo el planeta, a menos que se realice un cambio profundo en los modelos productivos según explicó el ambientalista Eduardo Luján, en diálogo con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

Este lunes, el ambientalista no ahorró críticas para el modelo “extractivista” del país, centrado en los monocultivos, los agrotóxicos y la explotación del gas no convencional (shale-gas o gas esquisto) y planteó que si no hay un cambio profundo ahora, no habrá posibilidades de sobrevida para la especie humana, en los próximos 50 o 70 años.