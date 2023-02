BUENOS AIRES. Elisa Carrió anunció que será precandidata a Presidente en la interna de Juntos por el Cambio, pero reclamó que haya lista de unidad para los cargos legislativos en un intento por preservar la presencia de la Coalición Cívica en el Congreso.

La líder de la Coalición Cívica se refirió a la falta de definiciones en el PRO sobre las candidaturas y también al misterio al que juega el ex Presidente Mauricio Macri con su eventual postulación. “Es un problema del PRO, no nuestro. En la Coalición Cívica va a haber candidatura y la candidata voy a ser yo”, afirmó la ex diputada chaqueña.

“El radicalismo va a tener candidatos, por ahora Morales. Y el PRO va a resolver”, agregó en una entrevista con radio Mitre.

De acuerdo con LPO, Carrió se refirió a lo que parece su verdadero objetivo que es el armado de las listas para el Congreso, donde la Coalición Cívica mantiene su espacio de poder. “Lo importante es que tengamos unidad en legisladores nacionales y provinciales”, afirmó Carrió, a sabiendas de que si la CC se presenta con lista completa a la PASO y pierde por un margen abultado, podría quedarse sin ningún lugar para el Congreso.

“Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”, insistió la chaqueña.

Para varios dirigentes de JxC, Carrió lanza su candidatura para negociar lugares en las listas de diputados y senadores nacionales, que posiblemente no lograría con una lista propia. Su postulación en soledad, no le restaría muchos votos a ninguno de los demás sectores de la coalición opositora. Aunque, algunos candidatos se verían más afectados que otros por la división de su caudal de votos.