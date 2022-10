Cerruti desmintió las acusaciones de Alfa de “Gran Hermano” contra el Presidente

Foto: NA

La vocera presidencial Gabriela Cerruti rechazó las acusaciones del participante Alfa de “Gran Hermano”, que dijo que conoce desde hace 35 años a Alberto Fernández y que lo relacionó con hechos de corrupción: “Me coimeó un montón de veces”. Cerruti planteó: “Es nuestro límite”, informó el portal TN.

Cerruti dijo que “es importante afirmar que no se puede salir a decir cualquier cosa, incluso cuando quieran hacer creer que el comentario es ingenuo”.

La vocera presidencial criticó que “los programas eligen a personajes que representan determinadas cosas para generar sentido común” y que “es importante hablar de esto, no quedarnos hablando entre nosotros cuando la mayoría de la sociedad está hablando de otra cosa”.

Para Cerruti programas como “‘Gran Hermano’ colaboran con el sentido común colectivo”: “Hay discursos de odio penados por la ley como los discursos homofóbicos, no podemos dejar pasar estas cosas”, en declaraciones a Radio Perfil.

Las frases más destacadas de Gabriela Cerruti

“Si el Presidente hubiera contestado sobre lo que dijo un político en un programa político está bien. Pero les parece mal que responda a algo que dice alguien que tiene mayor impacto y mayor repercusión”.

“No es ingenuo lo que sucedió. Se lo comunicamos a Telefe, a la productora de ‘Gran Hermano Argentina’, hay que marcar qué hay cosas que no podemos dejar pasar”.

“No se puede seguir mintiendo, seguir engañando, sumergidos en el vale todo para hacer campaña que va contra la democracia. La idea de que cualquiera puede decir cualquier cosa en las redes sociales y la competencia de los medios con las redes hace que se corran los límites”.

“Estamos frente a un problema serio. La idea de que lo qué hay que hacer es destruir a otra arma un mundo en el que a mí no me gustaría vivir. No vamos a dejar que esto pase. No vamos a seguir así”.

El reclamo de Gabriela Cerruti a “Gran Hermano” y la respuesta del programa

La vocera presidencial le pidió a través de Twitter “a Telefe Noticias, a la producción de ‘Gran Hermano’ y al participante (Alfa) que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”, a lo que el conductor del programa Santiago del Moro respondió que lo que digan los participantes del reality “adentro de la casa corre por su cuenta”: “Cada participante antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, acá y en el mundo, firma un documento que se hace responsable por las cosas que dice y las personas que nombra”.