EL SOBERBIO. Las promesas de campaña del ex intendente de El Soberbio, Alberto Elio “Coleco” Krysvzuk llegaron a los medios nacionales porque recientemente prometió a los vecinos de la localidad fronteriza con Brasil, que si resulta electo, 11 de diciembre convocará a la Prefectura Naval Argentina para solicitarle que deje contrabandear a la gente.

“El día 11 vamos a convocar al jefe de la Policía y Prefectura, y vamos a decirle: a ver amigo, acá pasa lo siguiente, estamos aquí gracias al pueblo, que vive de la barranca y decimos lo siguiente: a partir de ahora no van a llevar más (incautar), ni tractor, ni camioneta, ni lancha, ni nada”, dijo Krysvzuk, en obvia referencia al contrabando ilegal que se lleva a cabo en la bajada al río Uruguay, para barcazas y lanchas, conocida como “la barranca”.

Según publicó La Nación, “Coleco” hizo esta controvertida propuesta en un acto con vecinos, hablando en portugués. Como es de público conocimiento, en El Soberbio y otras localidades del Alto Uruguay, con fronteras con Brasil, los pobladores hablan español, portugués y la amalgama de ambos idiomas, el “portuñol”. Por lo que la propuesta de Krysvzuk para habilitar el contrabando de soja, no fue incomprendida por los asistentes a su acto de campaña.

El escenario del contrabando en El Soberbio

Para muchos, El Soberbio actualmente es la capital nacional del contrabando de soja a Brasil, actividad que se realiza a través de barcazas. El grano llega a esa localidad en camiones que se descargan en galpones y luego se embolsan en sacos de arpillera y cruzan en canoa al vecino país, un negocio sumamente redituable a partir de la brecha cambiaria superior al 100 por ciento. No sin los peligros propios de una actividad ilegal, perseguida por la Prefectura, los contrabandistas cobran en reales, dólares, o en pesos a la cotización “blue”. Y por supuesto, sin pagar retenciones o ningún tipo de impuestos.

Pero, además de la soja, los pequeños colonos cruzan al Brasil, sus pequeñas producciones de tabaco, que también rinden mucho más, con pagos en reales o dólares, sin retenciones. Además, el contrabando a baja escala incluye el vino argentino y otros productos.

“Hoy por hoy es así que trabajamos, con sufrimiento esto (el contrabando) mantiene al Municipio”

“No vamos a permitir (más incautaciones) y vamos a defender a los colonos, hoy por hoy es así que trabajamos, con sufrimiento esto mantiene al Municipio, que además está muy bonito”, dijo Krysvzuk, más conocido como “Coleco” por todos los vecinos de El Soberbio. Además, fiel a su estilo, el alcalde habría dicho que todos los candidatos piensan como él, pero no lo dicen abiertamente. Ni siquiera hablando en portugués.

El exintendente será rival del actual alcalde, Roque Soboczinski, en las elecciones del 7 de mayo, ambos por la Renovación. En el contexto de la ley de lemas, el alcalde y el ex alcalde competirán entre sí, pero también, favoreciéndose, porque si acaparan los votos del oficialismo y de la oposición a la actual gestión, engrosarán el caudal de votos del Frente Renovador de la Concordia, el partido que controla 77 de los 78 municipios y tiene quorum propio en la Legislatura provincial.

El intendente que estaría ligado al contrabando de soja que estuvo un año prófugo y dos años preso

Krysvzuk es una figura controvertida para la Renovación “misionerista”: fue destituido en 2013 por los propios concejales oficialistas, en el marco de una acusación por defraudación al Estado y asociación ilícita que prosperó en tiempos en que estallara un escándalo mayúsculo por el secuestro de un cargamento multimillonario de soja en una propiedad de un familiar directo de “Coleco”.

Tras ser destituido y en el marco del avance de una causa por corrupción, se mantuvo prófugo y en la clandestinidad durante más de un año. Se entregó y pasó dos años detenido, aunque muchos sostienen en la zona, que fue un preso VIP. Luego recuperó la libertad.

Como la causa por malversación de fondos públicos –ligada al manejo de dinero para la construcción de pozos de agua que no se construyeron- no tiene sentencia firme, puede presentarse como candidato. En caso de resultar electo, habría un conflicto institucional si la Justicia “misionerista” confirmara la sentencia contra el ex alcalde.