“Como grupo joven queremos rescatar la credibilidad en la política”

Armando Raúl Silva es Técnico en Producción Agropecuaria y docente. Es candidato a intendente de Jardín América, por el sublema “Generación 23” de Juntos por el Cambio. Este domingo brindó una entrevista al programa Somos Identidad que se emite por MisionesCuatro, acompañado de la candidata a concejal Araki Koide.

“Venía militando, haciendo trabajos sociales, pero por primera vez estoy representando y siendo cabeza de grupo en este sublema que es Generación 23, dentro de lema Juntos por el Cambio en Jardín América”, fue la expresión del candidato respecto a su decisión de ir por la intendencia.

Asimismo, agregó: “doy un paso en frente para luchar por mi localidad. Como militante y como como persona del pueblo, que quiere al pueblo, que desea que esté mejor, salí a la palestra diciendo, ‘hay que hacer algo, hay que involucrarse’. La política es una herramienta, justamente, para poder transformar realidades, para poder acompañar a un pueblo. Entonces, con un grupo joven, hemos decidido, en Jardín América, salir en esta ocasión por primera vez”, declaró Silva.

Y añadió: “vengo militando ya hace un tiempo en política. Nosotros nos representamos en esta línea de Generación 23 como colaboradores de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional y Juntos por el Cambio, encabezado en Misiones por nuestro candidato a gobernador, Martín Arjol, y Natalia Dörper como candidata a vicegobernadora y Pedrito Puerta candidato a primer diputado provincial. En Jardín América, estamos llevando esta tarea con un grupo joven encabezando la lista con Jorge Kondratiuk”.

Con respecto a las necesidades que hay en la ciudad dijo que es “dependiendo de la zona”. “No es lo mismo las necesidades que tienen los barrios de la periferia que tienen la zona céntrica, las colonias, las zonas rurales. Van desde el camino terrado, el acompañamiento en los agricultores, el empedrado y la llegada del agua y los servicios básicos”, explicó Silva.

En esa línea continuó: “los pedidos de la juventud son lo mismo, el acompañamiento, el tener su espacio, podemos así seguir por un buen tiempo dando las especificaciones prácticamente de las necesidades que necesita el pueblo”.

“Nosotros en este momento nos encontramos más allá de propuestas. Como grupo joven queremos rescatar la credibilidad en la política, hoy la política ha perdido el valor y la gente, los chicos, no quieren saber nada de política porque se ha perdido ese valor, se han perdido las bases de eso, que es justamente como una acción, como una herramienta para modificar, acompañar, transformar”, afirmó el candidato.

El foco en los jóvenes

Por su parte, la candidata a concejal Araki Koide, quien es Técnica en Higiene y Seguridad y se desempeña como profesional independiente declaró: “falta mucho para Jardín, así que queremos trabajar por eso”.

“Siempre me foco en la parte de los jóvenes, porque es la parte que me toca también, por ejemplo, en Jardín tenemos una gran población joven, mucha gente menor de 25 años y no tenemos facultades. Estamos en una posición geográfica en la provincia que nos permite que, si traemos facultades, los demás pueblos también pueden estudiar porque estamos en el centro, en un lugar accesible. Tenemos alrededor un montón de colonias y no le estamos dando acceso a la educación a nadie”, declaró.