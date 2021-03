Cómo sigue la discusión por las listas electorales en Misiones

POSADAS. Continúa en marcha el calendario electoral con dos fechas clave en el distrito misionero, donde habrá elecciones provinciales y municipales el próximo 6 de Junio, y el electorado definirá la conformación de la Legislatura provincial, los concejos deliberantes en 10 comunas –entre ellas, Posadas- y los representantes de Misiones en el Congreso de la Nación.

En ese marco, dos fechas serán cruciales. El 18 de Marzo vence el plazo para que los municipios adhieran a la convocatoria, para la solicitud de reconocimiento de partidos, frentes y alianzas, y es la fecha de cierre de padrones de afiliados a los partidos políticos. Y el 12 de Abril, cuando vence el plazo para el registro de sublemas y vence la remisión de novedades del padrón de electores extranjeros.

También ese día se inicia la exhibición del padrón provisorio electores extranjeros.

La renovación busca candidatos y mide a ministros

En el Frente Renovador de la Concordia, define qué partidos lo van a conformar -en 2019-2020, hubo una dispersión con algunos partidos chicos. El partido que gobierna Misiones desde 2003, este año, en Posadas, carece de candidatos a concejales que capten los votos que arrastran el intendente Leonardo Stelatto y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, los que mejor miden según sondeos.

Esto se va a definir antes del 12 de Abril, cuando se registren los sublemas, que suelen traccionar a las listas definitivas de los lemas. En el gobierno, los que lideran las encuestas en el gobierno son Herrera, el ex gobernador Hugo Passalacqua, el vice Carlos Arce y Stelatto. El tema es, para ellos, cómo trasladar el respaldo social de la gestión de estos, a un candidato oficialista.

Con un mal resultado para la Renovación en 2017, este año, ponen en juego 10 diputados provinciales. Mientras que Cambiemos pone en juego 7 bancas, y el PAyS, 3.

Según fuentes de este medio, el diputado provincial Martín Cesino está muy bien visto y podría ser la cabeza de lista. Pero la carencia de candidatos motivó al oficialismo renovador a analizar -vía encuestas- cómo miden los ministros y a terceras líneas del gobierno, para ver quiénes podrían encabezar las listas a diputados provinciales. Uno de los sondeados es Marcelo Pérez, que podría dejar el Ministerio de Gobierno, si asume una candidatura expectante con vistas a llegar a la Legislatura.

Quién sucedería Pérez, si deja el Ministerio de Gobierno

El actual diputado nacional, Ricardo Wellbach sería quien lo reemplace en el ministerio de Gobierno, una cartera eminentemente política. El subsecretario de Justicia, Ariel Marinoni, no sería -según fuentes consultadas- quien goza de buena imagen como para suceder a quien hoy es su jefe. “Tiene muchos puntos oscuros, en su relación con la policía dura. Lo ven como el responsable de sacar todas las cajas de los jefes de unidades, y los vales de nafta. Le está quitando oxígeno a la gestión institucional de la policía”, detalló el periodista Pablo García en su informe al respecto.

En el gobierno provincial, piensan que la Renovación necesita un triunfo contundente. Es decir, conseguir 30 diputados de los 40 de la Cámara, y que se atomice la oposición, para no tener grandes rivales en las elecciones a gobernador de 2023.

Todo se encamina a la reedición de Juntos, pero quizás con otro nombre

Por el lado de la oposición, el Frente Juntos por el Cambio se encamina a reeditar la coalición este 18 de marzo, aunque se habla de modificar el nombre. Podrían asumir el nombre de Juntos por Misiones, alejándose de la denominación del “cambio”, que remite al gobierno anterior.

En ese contexto, siguen las negociaciones entre el PRO, el espacio de Activar que conduce Pedro Puerta, la Coalición Cívica, el partido NOS y la UCR.

En JxC hay tirantez y algo de desconfianza entre dirigentes del PRO, la UCR y el espacio de Activar. El PRO no tiene candidatos que midan. Y los macristas misioneros no han tenido un andar destacado en la Cámara en los últimos años. Con todo, pese a las pujas, todo indica que el principal espacio opositor en Misiones se mantendrá juntos. Dado el plazo del 18 de marzo, la UCR no tienen tiempo material para convocar a internas, definir sus candidatos y armar otro frente opositor aparte.

La puja por los lugares en la lista de Juntos por Misiones

Ya estaría resuelto, que, si se cierra el acuerdo para ir juntos, cómo sería el reparto de lugares en la lista a diputados. Con la salvedad de que sólo los primeros lugares tienen posibilidades reales de llegar a la Legislatura. Fuentes al tanto de la negociación indicaron que el PRO Misiones pide el lugar 2 (una mujer, sería Gabriela Szysko) y el 5, de la lista a diputados provinciales. Para ese lugar pretenden a “Tati” López Vedoya, actual diputado que busca un segundo mandato.

En tanto, la UCR pide el lugar 1 –con una dura pelea interna entre el diputado Ariel Pianesi y el concejal Martín Arjol, que no puede ser reelecto en su banca-, el 4, el 6 y el 7. El histórico dirigente Hernán Damiani, presiona por colocar una candidata de su espacio. Y en el partido algunos piden que Pianesi vuelva a postularse como concejal de Posadas, un cargo que ya ejerció y fortalecería la lista municipal de JxC. Así le dejaría el lugar a Arjol para la Cámara y acompañaría a Pablo Velázquez, que podría buscar la reelección.

Al espacio del peronismo republicano que conduce Pedro Puerta, según las fuentes, les ofrecerían los lugares 3 y 8, con Germán Kiczka y Gastón Caballero, como potenciales candidatos. En Juntos, “quieren que vaya Pedro”, porque fortalecería la oferta electoral del espacio.

El kirchnerismo y el problema de Britez y La Cámpora

Por el lado del kirchnerismo misionero, que referencia en Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hay bastante malestar con la diputada nacional Cristina Britez y La Cámpora, que literalmente copó todos los cargos nacionales (PAMI, AFIP, Anses, etc.) y los de la EBY (Entidad Binacional de Yacyretá).

El FDT Misiones no tiene definidos los partidos que van a integrar el frente, y algunos espacios ya están pensando en romper, por el reparto de cargos beneficiando casi exclusivamente a la agrupación que conduce Máximo Kirchner. Esto generó descontento incluso con el PAyS.

Si mantienen la alianza, el PAyS con Unidad Ciudadana Misiones, impulsarían a Isaac Lenguaza (el actual diputado del PAyS) para que encabece la lista.

Sin embargo, Nuevo Encuentro Misiones, con la periodista Mariquita Torres, a la cabeza, pidió también el primer lugar en la lista. Desde la conducción nacional de NE, ya les habrían avisado que, de no avanzar en un acuerdo, se presenten con otro armado, por fuera del FDT Misiones.