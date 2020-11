Con la nueva fórmula de movilidad del FDT “los jubilados van a perder por goleada”

POSADAS. “Desde el momento en que el presidente (Alberto Fernández) suspendió la fórmula (jubilatoria) vigente por considerarla impagable, ya sabíamos que la fórmula que la reemplaza no va a ser mejor”, consideró la Dra. Andrea Falcone, especialista en derecho previsional, quien hizo su análisis sobre el proyecto del oficialismo K de reforma jubilatoria y subrayó que los jubilados van a perder poder adquisitivo.

Con la nueva fórmula, que prevé una movilidad jubilatoria atada en un 50% a la variación salarial y en un 50% a la recaudación, “si al Estado le va a bien, y recauda y crece los jubilados ganan más, con un techo. Y si al estado le va mal, y recauda menos, los jubilados van a ganar menos”, precisó.

“El aumento va a ser cada 6 meses, y la fórmula va a ser mitad aumento salarial y mitad recaudación. Pero con un techo. Hasta ahora lo que teníamos era por variación de salarios y de precios lo que era muy bueno porque si había mucha inflación, recibían aumentos. Si subían los salarios y los precios, subían (las jubilaciones) en esa proporción”, puntualizó Falcone, añadiendo que “es una fórmula de los países desarrollados”

En cambio, la fórmula impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, junto a los diputados del Frente de Todos y sus aliados, “es una fórmula para poder pagar menos. Los activos van a cobrar más que los jubilados”, recalcó la abogada.

Para Falcone, “habría que ser honestos y decirles a los jubilados, ‘queremos pagar menos’. No tener el cinismo de decirles que van a cobrar más. Y que van a estar bien. Porque eso no es así. Es hora de decirle la verdad. Si los economistas deciden que hay que pagar con los recursos que hay, ese será el camino. Y habrá que explicarlo. Pero siempre con la verdad”, subrayó la abogada previsionalista.

Con la fórmula que será sancionada en el Congreso, “si baja la inflación y el país crece mucho, los jubilados van a estar mejor. Pero si es un año post pandemia, donde el país no crece tanto y hay inflación, los jubilados van a perder por goleada”, denunció Falcone.

“El proyecto va a pasar muy rápido por las dos cámaras y va a entrar en vigencia en Marzo”, anticipó.

Consultada sobre si habrá un aumento de la litigiosidad contra el Estado con la imposición de esta nueva reforma previsional, Falcone consideró que no será así. “Creo que lo que los jubilados pueden reclamar y ya lo están haciendo, es la suspensión de la movilidad jubilatoria, por la quita de un derecho adquirido. La constitución define que tiene que haber movilidad jubilatoria, pero no dice cuál es el porcentaje de esa movilidad. A menos que los jubilados pierdan mucho y varios años seguidos, no creo que la Corte Suprema de Justicia pueda declarar inconstitucional una ley que salió del Congreso”, sostuvo.

Asimismo, Falcone recordó que el 55% de los jubilados perciben la mínima. Son “poco más de 4 millones de beneficiarios. Pero, (además) la media es de 28 mil, por lo que está muy cerca de la mínima. Y en la otra punta está la máxima de 121 mil pesos. Este sistema jubilatorio no nos va a garantizar un haber que nos permita vivir”, sentenció.