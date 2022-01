Con más de 100 mil contagios diarios, Kreplak opinó que “pierde sentido” el conteo de los casos de Covid

BUENOS AIRES. El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak puso en duda la importancia de continuar con el conteo diario de los casos de coronavirus, en el contexto de una tercera ola de la pandemia que arroja números preocupantes en materia de contagios diarios, con más de 100 mil contagios cada 24 horas. Las palabras del ministro kirchnerista van en línea de la idea del gobierno nacional de comenzar a tomar al coronavirus como una gripe común.

Para el ministro K designado por Axel Kicillof en reemplazo de Daniel Gollan -hoy diputado nacional-, “pierde sentido” el conteo diario de contagios porque “no hay un correlato entre casos e internados” gracias a los efectos de la vacunación. “Lo que estamos viendo es que ya no es el reporte de casos día a día el que marca lo que está pasando con la pandemia, si no la gravedad de los casos porque estamos viendo que hay miles y miles (de contagios) pero que no tienen la preocupación que tenían antes”, sostuvo Kreplak según LPO.

“No falta mucho para que empiecen a descender los casos, pero la verdad es que no me resulta lo más importante. Me parece que en este contexto ya deja de tener tanta importancia hacer el diagnóstico de cada uno de los casos. Lo importante es poder encontrar los casos graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia”, agregó el funcionario kirchnerista en diálogo con Radio 10.

El gobierno K busca tratar al Covid como una enfermedad estacional

Los dichos de Kreplak coinciden con el giro del gobierno nacional respecto a la pandemia en esta tercera ola, con medidas como el fin del aislamiento total para los contactos estrechos y la reducción de los días para los contagiados. Eso además de que no hubo ninguna restricción a pesar del récord de contagios.

“El eje central de este momento es encontrar a la población que necesite un tratamiento que lo pueda ayudar a evolucionar a tiempo. Y no es tanto la cantidad, el contar día a día los casos, (eso) no nos habla tanto de la evolución de la enfermedad como pasaba antes cuando había una correlación directa entre los infectados y los internados. Eso cambió muchísimo porque depende sobre todo de la vacunación”, detalló Kreplak.

“En la provincia tenemos un dato muy potente que es que la persona vacunada tiene 36 veces menos probabilidad de tener una enfermedad fatal que la no vacunada”, señaló el ministro. “Eso es lo que está marcando la evolución de la situación y ya no la cantidad de casos diarios. De a poco empieza a perder sentido contarlos como hacíamos antes para entender la evolución de la enfermedad y pasa a ser más importante cuántos se internan y cuántos tienen gravedad”, concluyó Kreplak.

Este miércoles, hubo 128.321 nuevos casos y 208 muertos, mientras que el martes, hubo 189 muertes y 120.982 contagios de coronavirus. Este dato de contagios diarios es el quinto registro más alto de toda la pandemia. Cabe recordar que la cifra récord fue el pasado viernes 14 de enero con casi 140 mil notificaciones en un día. Previo a eso se registraron, 134.439 casos el 11 de enero; 131.082 el 12 de enero y 128.402 el 13 de enero.