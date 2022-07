Cristina dijo que la renuncia de Guzmán fue “desestabilizadora”

EL CALAFATE. Este viernes, la Vicepresidente Cristina Kirchner se refirió públicamente por primera vez a la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán, que fue vía Twitter, a la que calificó como “un acto de enorme irresponsabilidad política” y de “desestabilización institucional”. A pesar de este señalamiento, Cristina bajó la virulencia de sus críticas hacia el Presidente y convocó a la unidad del Frente de Todos.

“Yo no renuncio a mis ideas y no le voy a pedir a nadie que renuncie a las de ellos, pero tenemos que encontrar un punto en común porque si no, no va a haber Argentina para nadie”, dijo Cristina Kirchner, según publicó La Nación. Y agregó: “Quiero ayudar, pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre debajo de la alfombra”.

Este viernes, Cristina encabezó el acto de inauguración del cine-teatro municipal de la ciudad de El Calafate, donde arremetió nuevamente contra Guzmán, en el fin de una semana que arrancó con la peor crisis política desde el inicio del gobierno del Frente de Todos y el ingreso al ministerio de Economía de Silvina Batakis en reemplazo del ministro saliente. Cabe recordar que Guzmán fue blanco de las críticas del kirchnerismo, prácticamente desde su asunción en el cargo en 2019.

Al referirse a la renuncia de Guzmán, Cristina opinó: “Me parece un gesto de inmensa ingratitud personal. Este Presidente había bancado a ese Ministro de Economía como a nadie, enfrentándose con su propia coalición. ¿Se merecía realmente eso?”, lanzó la Vicepresidente, quien tuvo en la mira a Guzmán desde el principio de la gestión.

También se refirió al proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner que fue celebrado hoy y recordó la polémica desatada después la celebración por los 100 años de la empresa YPF, en la que había cuestionado a la empresa Techint, a cargo de un tramo del gasoducto.

“Yo quiero ayudar, pero ayudar no es callarse la boca y esconder la mugre debajo de la alfombra. Se ayuda diciendo la verdad. Y si estoy equivocada, que me convenzan, pero no a fuerza de ‘nooo no hay que decir eso…’ Con argumentos y razones me llevan a cualquier lado. Con trompadas y cachetadas a ninguno”, dijo la Vicepresidente tras una semana en la que las internas del Frente de Todos escalaron al máximo. En el discurso de esta tarde, bajó la intensidad de sus críticas al Presidente y llamó a la unidad de la coalición gobernante.

Al comienzo de su discurso Cristina Kirchner se refirió con halagos el programa Pre Viaje para pedirle al Gobierno un acuerdo de precios. Dijo que ese programa fue una política fiscal expansiva y una política monetaria emisiva: “No condenemos a las cosas per se dogmáticamente. veamos donde están bien y dónde están mal. alejémonos de los dogmas, de derecha y de izquierda”, sostuvo.

Y agregó: “Le pido al gobierno que para la próxima edición del Pre Viaje convoque a la Cámara Hotelera y Gastronómica para acordar políticas de precios”.

Bajó la tensión con el Presidente

Ante la nueva aparición pública de Cristina, en la coalición gobernante y en la dirigencia política había incertidumbre sobre el tono de su discurso, que semanas atrás derivó en la renuncia de Matías Kulfas y luego, de Guzmán. “No voy a revolear a ningún ministro”, dijo la vicepresidenta cuando se refirió a que la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, fue ministra de Desarrollo Social.

Halagó su gestión al frente de esa cartera y finalmente aclaró: “No estoy promoviéndola a Alicia como ministra de Desarrollo Social, ella está muy bien acá en su provincia”.

Ya en plan de campaña electoral, la Vicepresidente apuntó sus dardos contra el gobierno porteño, cuando dijo: “CABA es la que más dólares gasta y menos produce”, y los movimientos sociales, cuando se refirió a la implementación de programas sociales durante su gobierno.

En un escenario amigable, junto a su cuñada, la gobernadora, Alicia Kirchner, y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, se inauguró el cine que ya recorrió días pasados junto al intendente peronista, Javier Belloni. La presencia del ministro de Educación respondió a que durante el acto se firmaron convenios entre la cartera educativa y el municipio local con Universidades Nacionales y para avanzar en el dictado de carreras y tecnicaturas en el futuro Centro de Universidades Nacionales de El Calafate.