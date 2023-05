Cristina está furiosa con el Presidente por sus declaraciones sobre la corrupción en su gobierno

Foto: Reuters

BUENOS AIRES. Cristina Kirchner está furiosa con Alberto Fernández por sus declaraciones respecto a la corrupción durante su gobierno y analiza cuestionarlo en el acto del 25 de mayo por la foto de la fiesta en Olivos durante la pandemia.

Es que a la Vicepresidente le cayeron pésimas las declaraciones del Presidente en una entrevista donde cuestionó la falta de “ética” en haber hecho acuerdos por obra pública con Lázaro Báez, lo que consideró una “imprudencia muy grave”. Se trata de un tema en el que Fernández fue muy crítico de Cristina en los años en que el actual mandatario era opositor al kirchnerismo.

“Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario (Lázaro Báez) vinculado a la obra pública”, dijo Alberto en una entrevista con El Diario. Sin mencionarlo, Alberto también apuntó contra Néstor Kirchner, quien fue el amigo íntimo de Lázaro Báez, el “Zar de la Obra Pública de Santa Cruz”, que era empleado bancario antes de que Néstor llegara a la Gobernación de la mencionada provincia.

“Los descuidos éticos graves que algunos puedan señalar no siempre son delitos”, aclaró luego. “Finalmente, no hay una ética única. En los tiempos que vivimos, con el posmodernismo, toda la ética y los valores se han vuelto relativos, no hay un valor unívoco. No voy a juzgar la ética de nadie. Vos podés juzgar, desde tu mirada, que éticamente eso es cuestionable y tal vez alguna razón te quepa, pero de ahí a decir que eso es un delito, de ahí a decir que Cristina es corrupta, hay una distancia enorme”, intentó explicar el mandatario que aceptó la candidatura presidencial informada por CFK a través de un tuit en 2019.

CFK le recordará a Alberto la foto de Olivos

Fuentes del kirchnerismo contaron a LPO que Cristina está muy molesta y piensa devolverle gentilezas a Alberto durante el acto del 25 de mayo. La vice analiza pegarle directamente por la fiesta que armó en Olivos para festejar el cumpleaños de Fabiola Yáñez, la pareja de Alberto, en plena cuarentena dura.

En el entorno de la vice adelantan además que tiene previsto hablar de la “ética de la responsabilidad” para responderle su argumentación sobre las distintas valoraciones éticas. La ética de la responsabilidad es un concepto del sociólogo Max Weber que Cristina utilizará para cuestionar la gestión de Alberto por lo que ella considera la falta de capacidad para dar respuestas a los problemas concretos y de responsabilidad para hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones.

Con este enfrentamiento verbal queda sepultada toda posibilidad de que Alberto acuda al acto que arma el gobierno para el 25 de mayo, donde Cristina Kirchner sería la única oradora. En lugar de asistir, el Presidente enviaría una comitiva de ministros. La fecha de Revolución de mayo es emblemática para el kirchnerismo duro, porque fue en esa fecha, pero del 2003, cuando Néstor Kirchner juró como Presidente de la Nación.