¿El hijo de “Cacho” Barrios Arrechea presidirá la EBY?

BUENOS AIRES. En las últimas horas empezó a cobrar fuerza el nombre de Ignacio Barrios Arrechea como posible nuevo director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), un cargo por el que pujan el kirchnerismo duro, el “albertismo” y la Renovación. Actualmente, el cargo está en poder del macrista Martín Goerling, quien sigue siendo Director Ejecutivo pese a las constantes y duras críticas que formuló al proyecto K durante las campañas de 2015, 2017 y 2019.

Según LPO, el joven empresario maderero Barrios Arrechea trabajó durante años en la EBY. Asimismo mantiene nexos con dirigentes nacionales a través de su padre, Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, y de Enrique “Coti” Nosiglia, el histórico operador de la UCR nacido en Misiones. También contaría con el apoyo de otro ex radical de peso: el senador Maurice Closs.

De acuerdo con el citado medio, Ignacio Barrios Arrechea se alejó del radicalismo luego de que fue echado de la EBY durante la gestión de Cambiemos. El hijo de “Cacho” había recalado en la Entidad durante la gestión del ex presidente Fernando De La Rúa. Desde entonces comenzó a acercarse al kirchnerismo, donde tejió buenos lazos con Cristina y Máximo Kirchner. Ese lazo y su pasado en la represa sustentan la versión de que podría quedarse con el cargo más deseado en la provincia.

La sucesión de Goerling, fue objeto de una ardua disputa entre el secretario de Energía, Sergio Lanziani y el ex gobernador Carlos Rovira, jefe político del oficialismo misionero. Al menos cuatro candidatos (uno propuesto por Lanziani y tres por Rovira) fueron presentados y vetados por la Rosada. Y más precisamente, por el Instituto Patria que preside Cristina Kirchner.

Una salida elegante del FDT en la disputa por la EBY

Este tercero en discordia, un dirigente con pasado radical y buena relación con el kirchnerismo duro, sería una forma de resolver la cuestión de la EBY. Cristina Kirchner no quiere que el nuevo director ejecutivo responda políticamente a Rovira. Pero Alberto no quiere enemistarse con el caudillo renovador, nombrando a alguien del entorno de Lanziani. Ambos necesitan mantener la alianza con el ex gobernador, al que necesitan que aporte en el Congreso.

Hasta ahora el presidente eligió eludir la pelea manteniendo a Goerling, con quien está cómodo según dicen fuentes del gobierno. Pero Cristina quiere que el oficialismo desplace a todos los macristas que quedan en cargos que pertenecen al gobierno y apuró la definición por Yacyretá.

Por otra parte, Barrios Arrechea también contaría con el apoyo del senador Maurice Closs, de relación tirante tanto con Rovira, como con Lanziani.