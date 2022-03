Cristina Kirchner apuesta a conseguir la media sanción de la reforma de la Magistratura y precisa del apoyo de Solari Quintana

BUENOS AIRES. Cristina Kirchner pretende aprobar con una mayoría contundente la ley que modifica la composición del Consejo de la Magistratura, para demostrar que sigue en pleno control del Seando, luego de que su posición contra el Acuerdo con el FMI quedara aislada y sólo un puñado de senadores votaran en rechazo a la iniciativa impulsada por el Presidente Alberto Fernández.

Según publicó LPO, la Vicepresidente tomó personalmente las gestiones para conseguir la aprobación de la ley enviada por Alberto para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, un tema de crucial importancia para ella y su futuro en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

Cristina Kirchner junto a la camporista Anabel Fernández Sagasti

En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la actual composición del órgano encargado de seleccionar, designar, sancionar y destituir a jueces federales. Justamente, la composición de la Magistratura fue reformada en 2006 por propuesta de la propia Cristina –por entonces senadora- reduciendo el número de integrantes del órgano. Así, el poder político ganó mayor influencia y poder de veto en la Magistratura.

Ahora, Cristina habría establecido diálogos con distintos gobernadores para asegurar la sanción de la norma en el Senado, con una votación que exhiba que al menos en esa cámara se mantiene la unidad del Frente de Todos. Claro, el proyecto del oficialismo que eleva a 17 la cantidad de consejeros en la Magistratura, va a quedar empantanado en Diputados, donde el FdT no tiene los números para su sanción.

Closs y Lousteau en el Senado

El apoyo de los aliados al Frente de Todos en el debate sobre la Magistratura

De hecho, los gobernadores tienen poco por ganar y mucho por perder si se sumaran a una cruzada del kirchnerismo duro, que busca por todos los medios evitar a que la Magistratura vuelva a su conformación original de 20 consejeros, con el presidente de la Corte Suprema como titular del órganos. Los gobernadores que convaliden un proyecto del FdT para la Magistratura, van a quedar pegados a la agenda de Cristina Kirchner, para quien el control de la justicia federal es crucial debido a las causas abiertas que aún tiene por corrupción y lavado de dinero.

Alberto Weretilneck

Este jueves, el proyecto tuvo dictamen este jueves con la firma de todos los oficialistas, que esperan aprobarlo en la sesión de la semana que viene. Resta definir algunos cambios que convenzan al senador aliado del kirchnerismo, Alberto Weretilneck, vinculados a una mayor federalización del organismo. En el oficialismo dan por descontado el voto de la renovadora K, Magdalena Solari Quintana, habitual aliada del Frente de Todos.

El proyecto viene a cumplir con un fallo de la Corte del 16 de diciembre, que declara inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura, que pasó de 20 a 13 consejeros en 2006. Según el fallo de la Corte, falta equilibrio entre la representación política y los estamentos (jueces, abogados y académicos). Además, el fallo pide que antes del 16 de abril haya una ley que lo corrija. De lo contrario, la Magistratura vuelve a la conformación anterior con el presidente de la Corte como titular del órgano. Esto, entre otras cosas, le permite controlar el presupuesto de la justicia.

El proyecto del oficialismo que no prosperaría y la ayuda de Solari Quintana a la Vicepresidente

En tanto, el proyecto de Fernández suma 4 consejeros pera cumplir con el fallo. Pero no incorpora a la Corte, a diferencia del proyecto del bloque de Juntos por el Cambio, que le devuelve a su presidente –Horacio Rosatti- la titularidad del organismo. De todos modos, Rosatti ocupará ese cargo si no se aprueba ninguna ley en dos semanas,. Es que en ese caso se aplicará la ley vigente hasta 2006. Tal parece ser el escenario más probable, porque en Diputados no hay acuerdo ni para armar las comisiones.

Horacio Rosatti

Con ese final anunciado, Cristina quiere aprovechar el paso de la ley por el Senado para fortalecerse en la interna del Frente de Todos y mostrarse como líder de un bloque unido, capaz de ayudar al Presidente si lo necesita. Y para esto necesitará del voto de la “misionerista” de la Renovación, Magdalena Solari Quintana.

En este punto no es menor que Weretilneck y Solari Quintana le garanticen la mayoría a Cristina en el Senado. De esta forma, la Vicepresidente puede controlar (aprobar) los pliegos de jueces y ascensos militares y diplomáticos.