Cruje el Frente de Todos: Cristina lanzó una dura acusación contra ministros “albertistas”

POSADAS. Muy lejos de una tregua, y a menos de 24 horas del encuentro de este viernes entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se sigue profundizando la interna en el Frente de Todos. Es que este sábado, a través de las redes sociales, la Vicepresidente acusó a ministros “albertistas” de “mentir sin dar la cara”.

En el marco de sus críticas a Alberto Fernández y al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por la licitación de la construcción de la red para transportar gas desde el yacimiento Vaca Muerta que consiguió el grupo Techint, la Vicepresidente difundió un comunicado de Energía que se expresa en duros términos Kulfas, uno de los funcionarios más rechazados por la titular del Senado. El otro, seguramente es Martín Guzmán, el Ministro de Economía.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, lanzó la titular del Senado a través de Twitter, y replicó el comunicado.

La acusación de Cristina contra los ministros de Alberto

“A la categoría de ‘funcionarios que no funcionan’, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, comienza el escrito, según publicó TN, este sábado.

“Esta es la captura del mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas”, continúa la acusación de Cristina Kirchner. Y, acto seguido, replica un mensaje de WhatsApp que comienza de la siguiente manera: “Los que no usaron la lapicera fueron los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.

Este off-the-récord se conoció momentos después de que Cristina Kirchner cuestionara la licitación de caños sin costura para el gasoducto de Vaca Muerta, un negocio de más de 500 millones de dólares que consiguió el Grupo Techint, que encabeza Paolo Rocca, un empresario que cenó con Alberto Fernández en Olivos poco antes que el Ejecutivo le destraben un primer pago de 216 millones de dólares.

En el acto oficial por YPF, Cristina le reclamó a Alberto por el negocio del gasoducto de Vaca Muerta

“Hay que pedir que la chapa laminada que producen en Brasil para hacer los caños la hagan acá, en Argentina”, dijo la Vice este viernes al lado del Presidente durante el acto oficial por el centenario de YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales). Según el portal LPO, Techint trae los caños desde su planta de Brasil, sede a la que le gira los dólares a precio oficial que le entrega el Banco Central.

En ese marco, Cristina le dijo a Alberto, en pleno acto oficial: “No podemos seguir dándole 200 millones de dólares para que se paguen entre ustedes mismos, entre empresas subsidiarias que tienen en Brasil”. Ante esto, Guzmán y Kulfas miraban serios desde la primera fila del auditorio de Tecnópolis. “Te dije la otra vez. Vos tenés la lapicera. Lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país”, fustigó la Vice, apuntando al Presidente.

La fuerte réplica del albertismo a Cristina

Pero la respuesta del “albertismo” no tardó en llegar. “Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA”, filtraron en el entorno del Presidente. De acuerdo con La Nación, esta crítica apunta a la ex Enarsa, que fue rebautizada como Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, una de las empresas estratégicas en materia energética y que está bajo el control de Agustín Gerez, un camporista que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Según confiaron cerca del Presidente, fueron los funcionarios de La Cámpora los que armaron el pliego de licitación que ganó Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor. “Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA). Los que están usando incorrectamente la lapicera son los funcionarios de Cristina”, explicaron fuentes oficiales.

A esta explicación de los funcionarios “albertistas”, Cristina respondió con serias acusaciones y con un comunicado en el que da sus explicaciones en defensa de los camporistas de IEASA de la Secretaría de Energía.