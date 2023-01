Delirio K: Volnovich dijo que se ganó el Mundial por el cotillón del PAMI

BUENOS AIRES. Legisladores de la oposición le salieron al cruce a la titular del PAMI, Luana Volnovich, luego de un video que compartió en redes en el que plantea que la selección argentina ganó la Copa del Mundo gracias al cotillón que compraron en PAMI para los jubilados porque “convertimos los centros en puntos de aliento”.

El pasado 28 de noviembre de 2022 salió a la luz que la institución manejada por la camporista Volnovich había gastado un total de 14 millones de pesos para la compra de cotillón para alentar a la selección en el mundial de Qatar. Esa acción le valió una cantidad de críticas e incluso denuncias judiciales por parte de la oposición.

Este miércoles, Volnovich volvió a estar en el centro de la escena por un video que difundió en el que plantea que gracias a ese cotillón que repartieron en los centros de jubilados la selección argentina ganó y se hizo de la Copa del Mundo.

“En el año del mundial además hicimos fútbol para todos los centros. Convertimos los centros en puntos de aliento, es decir, lugares donde los afiliados se juntaron a hinchar por la selección y la verdad nos fue bien, salimos campeones. Nos fue tan bien que terminamos cantando ‘Abuela la la la’, todos rodeados con banderas y materiales que les hicimos llegar a los puntos de aliento en todo el país. La verdad que una alegría”, dice la funcionaria en el breve video.

La locura es total pic.twitter.com/WPbVrRThzh — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) January 11, 2023

Desde la oposición no tardaron en salirle al cruce. Uno de ellos fue el senador nacional Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) quien escribió: “Lo que esta mujer @luanavolnovich y este gobierno están haciendo con los abuelos no tiene perdón de Dios y encima nos quiere hacer creer que la Selección ganó el Mundial gracias al reparto de cotillón que se mandaron. Más cínica no se consigue”.

“Todo aquel que quiera defender los recursos de las provincias sepan que Pami y AFIP no forman parte del presupuesto nacional. ¡Lo que es una barbaridad! Les digo más, sospecho que tiene bastante oculto un Fondo Fiduciario. #FederalismoFiscal”, lanzó la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro).

De forma breve, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman preguntó: “¿Son cínicos o se creen su propio relato?”. En el mismo sentido y con su particular frase de “la locura es total” se expresó el diputado Fernando Iglesias.

