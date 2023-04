Desde Activar, apuntan a fortalecer las oportunidades laborales y los emprendimientos en Apóstoles

APÓSTOLES. En el marco de la campaña electoral de cara a los comicios provinciales y municipales del 7 de mayo, la segunda candidata a concejal de Apóstoles, por el sublema Activar, Leticia Zanek, visitó los estudios de la radio FM Social Club 97.7 y dialogó con el programa “Otro día más” que conduce Pablo García, al respecto de su postulación y del perfil que quieren darle a la gestión municipal, en caso de que resulte electo el candidato a intendente Gastón Caballero.

Zanek contó que es docente en el Colegio Inmaculada y en el Colegio Cristo Rey y que es la primera vez que se convierte en candidata en un cargo electivo. “En mi juventud, milité hace muchos años, es algo que me gusta hacer”, reveló la docente. “Siempre les hablo a los niños y les digo que hay que ser libre, honesto y responsable”, comentó.

Sobre el contexto en que se dio la candidatura, Zanek reveló: “Surgió la oportunidad y cuando me lo propuso Gastón (Caballero), hice un análisis con mis hijos, de 23 años y 33 años, que me apoyaron en la decisión, con mi mamá y mis hermanos. Conozco la realidad de Apóstoles, nací y me crie acá”, subrayó Zanek. Y añadió: “Me encantaría participar en el Concejo, acompañar a Gastón y al concejal Luciano Rodríguez, que fue mi alumno”.

“La realidad de los abuelitos es deprimente, en cuanto a la medicina y no tienen qué comer”

“Veo que faltan oportunidades para los jóvenes”, advirtió la docente, quien explicó que su hijo, también docente “se tuvo que ir a San Pedro a trabajar. Está muy bien, pero se tuvo que ir”, dijo.

Según Zanek, acompaña a la actual gestión municipal, pero pretende “apuntar a la oportunidad laboral y al emprendedor joven, y también al mayor. La realidad de los abuelitos es deprimente, en cuanto a la medicina y a la salud. No tienen qué comer, y están muy abandonados”, alertó.

Para la docente, la sociedad de Apóstoles “está despertando”, “escucha a toda la gente que tenga propuestas y va a decidir, desde su corazón, siendo que ya venimos una veintena de años, ya cansados de lo mismo. Es tiempo de ver una propuesta distinta. Este equipo de trabajo es joven y tiene el empuje que se necesita para este cambio”, puntualizó Zanek, a favor de la alternancia en el poder, algo que no ocurre en Apóstoles ni en Misiones, desde hace décadas.

No obstante, Zanek aclaró que no por ser oposición, van a rechazar todas las iniciativas ya concretadas o en marcha. “Si hay algo que está mal hecho, hay que observar ese error y corregirlo, sin ir al ataque. ¿Para qué hacer eso? Desde esa mirada comprensiva, hay que ver lo que se puede mejorar y siempre trabajando en equipo y consensuando”, concluyó.