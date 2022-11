Diputados K retiraron un proyecto para derogar las PASO que habían presentado

BUENOS AIRES. Luego de la aprobación del Presupuesto 2023 en la Cámara baja y la presentación de un proyecto por parte de diputados aliados al oficialismo para derogar las PASO, los renovadores K Diego Sartori y Carlos Fernández, más los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, encendió nuevamente las alarmas en el principal frente opositor a nivel país, Juntos por el Cambio, y motivó que el sector oficialista -el kirchnerismo duro, La Cámpora, el massismo y gobernadores pejotistas y aliados- que pretende suprimir las Primarias, vuelva a la carga con este tema.

Sin embargo, dentro del Frente de Todos, el Presidente Alberto Fernández y las organizaciones sociales que lo sostienen, rechazaron la maniobra que impediría al mandatario, competir en internas para encabezar la oferta electoral del oficialismo en las elecciones 2023.

Según publicó Parlamentario este lunes, dentro de los mandatarios provinciales en contra de las PASO se ubica el riojano Ricardo Quintela. Por eso no llamó la atención que los cuatros diputados que le responden presentaran un proyecto a favor de la derogación. Aunque sí resultaba todo un dato al tratarse de una iniciativa surgida desde el propio bloque oficialista.

Una propuesta que duró apenas unos días en la Cámara baja

Sin embargo, duró pocos días la propuesta, dado que se presentó el pasado 28 de octubre (bajo el número de expediente 5695-D-2022), pero fue retirada por su autora, Hilda Aguirre. El texto también llevaba las firmas de Sergio Casas, Ricardo Herrera y Gabriela Pedrali, según informó el citado portal.

En los argumentos señalaban que “se ha desvirtuado la finalidad de las PASO, porque mientras que algunos ven a las PASO como una ‘interna’ financiada por el Estado, otros las critican por configurar una elección general ‘anticipada’”. Además de que “no sirven a su finalidad cuando los partidos políticos se presentan con ‘lista única’, e incluso se objeta que las PASO interfieren en la vida ‘interna’ de los partidos políticos”.

Según el portal, los riojanos tomaron la decisión de retirar el proyecto al ver que “no hay acuerdo o una unidad de pensamiento en los gobernadores, el presidente, la vicepresidenta y el ministro Massa”. Y prefirieron “esperar tener más claro el panorama”. Aunque los tiempos corren en contra de quienes quieren derogar las primarias, porque es una reforma electoral solo puede ser debatida y sancionada en años no electorales.

Como sea, el gesto de los riojanos no hace más que ratificar que la idea de que no haya PASO en 2023 se diluye con fuerza. Con los gestos dados por el Presidente Alberto Fernández -que aspira a la reelección- y su sector, queda en claro que no convocará a sesiones extraordinarias para debatir esta espinosa reforma electoral, que perjudicaría principalmente a Juntos por el Cambio y a la oposición en cada provincia.

Los que buscan eliminar las PASO, perdieron votos determinantes en los últimos días

Lo cierto es que, en los últimos días, votos clave para los que buscan derogar las PASO se evaporaron, con la decisión de los liberales que encabeza Javier Milei, de no dar quorum y no votar la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Si a eso se suma el voto contrario del sector del albertismo y los diputados de las organizaciones sociales ligadas al FdT, el proyecto no tiene muchas chances de ser sancionado. Y lo mismo cabe para el proyecto presentado por los renovadores K misioneros, Carlos Fernández y Diego Sartori.

Aún si contara con todos sus integrantes votando a favor -algo virtualmente imposible-, al proyecto de los riojanos K le faltarían en la Cámara baja 11 votos. De acuerdo a las posturas que ya se conocen, solo sumaría 7 más: los cuatro miembros del Interbloque Provincias Unidas -es decir, Di Giacomo, Domingo, Sartori y Fernández-, los tres integrantes de Córdoba Federal y, quizás el neuquino Rolando Figueroa. Seguirían faltando tres más y los oficialistas no pueden contar con los dos votos del bloque de La Libertad Avanza. Y menos aún con los del bloque del liberal, José Luis Espert.

Alberto se despega del tema, pero tampoco apoya la maniobra del kirchnerismo y sus aliados

En el Frente de Todos, sobre todo aquellos que pujaban para que no haya PASO, ya saben que el tiempo es escaso y que los números no están. Este último domingo el presidente trató de desligarse del tema, al asegurar que “no está” en sus manos “levantar o seguir” con esta instancia, a la que definió como un “hallazgo” de la gestión de Cristina Kirchner, que “permitió democratizar los espacios políticos”.

“Es un tema del Congreso, los temas electorales le corresponden al Congreso”, sostuvo en diálogo con radio Futurock, omitiendo decir que él podría convocar a extraordinarias o mostrarse a favor de una derogación de las primarias. “La reforma de temas electorales necesita una mayoría calificada. No pierdan tiempo hablando conmigo”, sentenció el mandatario.