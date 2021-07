BUENOS AIRES. En la sesión de este jueves diputados de Juntos por el Cambio pidieron apartamientos de reglamento para debatir proyectos vinculados a las vacunas contra el Covid, específicamente para impulsar la compra de dosis Pfizer e inmunizar a niños y adolescentes con enfermedades graves.

Pero el kirchnerismo y sus aliados, impuso su mayoría y bloqueó las iniciativas. Entre los que votaron en contra de los proyectos, cruciales para niños con enfermedades graves, están los diputados de la Renovación K, Flavia Morales y Diego Sartori. El tercer “misionerista” Ricardo Wellbach, no estuvo en la sesión.

Según informó Parlamentario, en una votación en conjunto, que resultó con 112 votos positivos y 122 negativos, el oficialismo del Frente de Todos rechazó las tres iniciativas. Además de los “misioneristas” Sartori y Morales, también votaron en contra los diputados Pablo Ansaloni, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alma Sapag.

Niños que hace un año y medio están encerrados

En primer turno, la radical Claudia Najul defendió un proyecto de su autoría en el que se le solicita al Poder Ejecutivo que “realice todas las acciones necesarias, en forma urgente, para permitir la llegada de vacunas para niños de 12 a 18 años con enfermedades muy graves: niños con enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos, con fibrosis quística, con enfermedades prevalentes, que están esperando trasplantes o trasplantados, con cardiopatías congénitas”.

“Cuando se armó el plan de vacunación en Argentina no existía ninguna vacuna autorizada para este grupo”, recordó la mendocina, que a continuación señaló que “desde mayo tenemos dos vacunas, Pfizer y Moderna, que están autorizadas y se están usando en el mundo para este grupo”.

Najul aseguró que diputados de su espacio tienen contacto permanente con padres que tienen hijos que “hace un año y medio están totalmente encerrados, encapsulados, que el mundo exterior es algo al que no acceden. Están separados de hermanitos, abuelos; no ven la calle, no ven la plaza, no ven la escuela”, sostuvo. Y dijo que se trata de alrededor de 100 mil menores.

La angustia y la sensatez del reclamo de mamás y papás de niñas y niños con discapacidad, fibrosis quística, cáncer u otras enfermedades prevalentes que están esperando la oportunidad de vacunarse, es impactante.👇 pic.twitter.com/JJ7Csk5G2C — Claudia Najul (@ClauNaj) July 1, 2021

El insólito argumento del kirchnerismo y sus aliados

Desde el Frente de Todos, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, lanzó chicanas. Y defendió el bloqueo a las vacunas Pfizer y Moderna. “La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley para conseguir la cantidad y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos”, expresó. Pero resaltó que actualmente existe “una mesa de trabajo” entre el Ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica y Pfizer.

En ese sentido, consideró que el proyecto propuesto por la oposición “no soluciona el tema”. “Estamos esperando la confirmación del laboratorio. Vamos a cambiarla cuando tengamos la garantía de la industria de que va a vender las vacunas”, cerró ante los gritos de queja de diputados de Juntos por el Cambio.

Esta posición es la que avalaron los diputados “misioneristas” de la Renovación, Morales y Sartori. Ambos pagarán el costo político de oponerse a un proyecto que representa la supervivencia de chicos argentinos (y misioneros). Y que significa el bienestar de las familias que no pueden inmunizar a sus hijos con comorbilidades.

La comparación con el contrato con AstraZeneca ligado a Sigman

Por su parte, Carmen Polledo, habló del proyecto presentado por Juntos por el Cambio para modificar el artículo 4 de la Ley de Vacunas, proponiendo “quitar la palabra negligencia, palabra que no estaba en el proyecto original”. Esto habría trabado los acuerdos con Pfizer.

Y recordó que, al firmar con AstraZeneca, Argentina renunció “expresa y condicionalmente a cualquier derecho de inmunidad soberana sin limitaciones”. “Con AstraZeneca no existieron esos impedimentos contractuales que tanto tuvieron en cuenta con Pfizer”, cuestionó.

Cabe recordar que AstraZeneca está representado por el empresario K, Hugo Sigman. Un hombre muy cercano al ex ministro Ginés González García. Y Polledo es la vicepresidenta de la Comisión de Salud.

“Hay chicos con enfermedades de base crónica severas, que no pueden resolver otras vacunas que no sean la de Pfizer. No es un invento ni un capricho”, insistió Polledo.