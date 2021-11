Dirigentes de JxC reflexionaron con jóvenes sobre la educación y advirtieron sobre un modelo de país que “excluye a todos”

POSADAS. En el marco de una gira nacional en la que dirigentes y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires visitaron Misiones para apoyar las candidaturas de Martín Arjol y Florencia Klipauka a diputados nacionales por Misiones, la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, participó este martes en horas de la tarde, de un encuentro con jóvenes en el Parque Paraguayo de Posadas, acompañada de los mencionados, junto al presidente de Activar Pedro Puerta, entre otros referentes de Juntos por el Cambio. El eje estuvo puesto en la importancia de la educación, la generación de oportunidades y de empleo, “en la Argentina que se viene”. Y cuestionaron la decisión del gobierno nacional de mantener las escuelas cerradas durante meses, por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con MisionesCuatro, Klipauka dijo que en la charla con los jóvenes, se habló que “la desmotivación que les generó” las clases virtuales. “Muchos chicos dejaron porque no les gustó esta forma de estudiar. (La no presencialidad) fue grave y es grave, pero estamos a tiempo de que los chicos retomen sus (estudios). Hay que seguir motivándolos”, insistió la joven abogada y candidata a diputada nacionales.

“Represento a la juventud y les llamo a retomar los estudios porque tenemos un gobierno que nos quiere burros e ignorantes. La mejor respuesta es estudiar”, señaló Klipauka.

“Siempre dijimos que lo primero en abrir y lo último en cerrar tenían que ser las escuelas”

A su tiempo, la Ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña consideró que la educación “es trascendental” pero “nos faltó, porque los que tomaron decisiones consideraron que la educación no era tan importante como otras actividades. Hicimos pagar a una generación entera el costo de una enfermedad que a ellos no los afectaba tanto”, se lamentó la ministra.

Desde CABA “no sólo demostramos que las escuelas eran necesarias porque muchos chicos padecían ansiedad y no estaban aprendiendo, sino que además, que era posible (la presencialidad). Porque había modelos en el mundo que nos mostraban que era posible. Y que, con medidas de seguridad, las escuelas podían estar abiertas sin ser un espacio de contagiosidad”, remarcó la funcionaria porteña.

“Siempre dijimos que lo primero en abrir y lo último en cerrar tenían que ser las escuelas. Cumplimos y demostramos con evidencia concreta que las escuelas no eran espacios de contagiosidad. La tasa de contagios siempre fue menor a la de cualquier otra actividad”, insistió Acuña, quien subrayó que es mentira que los estudiantes eran menos cuidadosos como lo planteó el presidente Alberto Fernández.

“Los chicos sabían que el aula era un espacio que tenían que cuidar y cumplieron el protocolo mucho mejor que los adultos. Hoy vemos la diferencia, pudimos recuperar a los chicos que habían quedado fuera del sistema y también recuperamos mucho de lo que se perdió en términos de saberes porque tomamos decisiones concretas para ello”, enfatizó Acuña, informando que desde Julio implementaron un programa de recuperación de chicos que desertaron de las escuelas. “Fuimos a buscar a los chicos casa por casa, para revincularlos”, subrayó Acuña, que detalló que identificaron a 4.500 chicos desvinculados de la educación, de los cuales ya recuperaron a 4.100.

“La educación es lo que permite el progreso social y tenemos un modelo de país que está excluyendo a todos”

“La educación es lo que permite el progreso social, que tengamos oportunidades de elegir y de trabajar. Tenemos un modelo de país que está excluyendo a todos, a los jóvenes y a los adultos también que tienen que trabajar”, disparó Acuña. E insistió en que “el eje tiene que estar en la educación, en el trabajo genuino, en normas claras paraque pueda haber inversiones, que los empresarios sientan que pueden generar trabajo sin ser atacados”.

Para Acuña, el país debe garantizar que “los jóvenes puedan elegir y hacer lo que les hace felices. Y progresar a través de la educación”, manifestó.

La importancia de recuperar a los chicos que dejaron la escuela durante la pandemia

A su tiempo, el presidente del partido Activar, Pedro Puerta destacó la presencia de Acuña, señalando “este tipo de intercambios refleja que JxC – Misiones es una fuerza nacional con mucha potencia. Y tener dos diputados nacionales de JxC, va a ser muy positivo”, expresó.

“El reflejo que lo que hizo CABA (con las clases) obligó al gobierno nacional a que entendiera que las escuelas tienen que estar abiertas. Y que es con la educación con la que se sale adelante”, apuntó Pedro, en diálogo con MisionesCuatro. “El principal proyecto que presentamos en las PASO es el Misiones Conecta Educación, que Florencia (Klipauka) y Martín (Arjol) van a llevar al Congreso”, añadió el dirigente de Activar.

Consultado al respecto, Pedro contó que con este encuentro con jóvenes en Posadas, “queríamos contarle a los funcionarios del gobierno de CABA, cual es la realidad que se vive en Misiones con la juventud, con la educación y con el duro año de pandemia. Hay que salir a recuperar el millón y medio de chicos que dejaron la escuela durante la pandemia, través de buenas políticas”, insistió Pedro.

Con Misiones Conecta Educación “la programación y la robótica que tienen que llegar a toda la Argentina”

De acuerdo con el joven dirigente de Activar, pretenden que “lo que está bien que llegue a más personas. Y lo que no está, hay que hacerlo”, dijo, destacando el proyecto de recuperación educativa promovido desde CABA. “Hay que replicarlo en todo el país”, opinó.

Vinculado a este tema, Pedro recordó que el proyecto Misiones Conecta Educación, “permite que si reinstalamos los puntos de acceso digital, podemos lograr que los jóvenes entiendan que en la escuela no sólo se van a educar en la currícula tradicional, sino también en todas las áreas más disruptivas” tales como “la programación y la robótica que tienen que llegar a toda la Argentina, con el eje fundacional en Misiones. Apostamos a eso”, señaló.

Según Pedro, en este encuentro con jóvenes en el Parque Paraguayo, muchos hablaron de “lo que conocemos y vimos a lo largo de la provincia: la neceisdad de educarse, de trabajar y las ansias de quedarse en la provincia. Tenemos que generar oportunidades en lo laboral y educativo”, insistió Pedro sobre la importancia de generar oportunidades para evitar el éxodo de jóvenes misioneros.

De cara a las elecciones del 14 de Noviembre, Pedro consideró: “El misionero va a poder elegir a una fuerza con los pies en la tierra y ganas de mejorar la provincia, y de darle una oportunidad a los jovenes y toda la ciudadanía”.

“Hubo casi 2 años en que los chicos no estuvieron” en clases presenciales

Por otra parte, Martín Arjol, el primer candidato de la lista de JxC – Misiones también participó de la actividad y advirtió la importancia de recuperar a la Educación como eje central de las políticas públicas, sobre todo en una provincia como Misiones, donde el 70% de la población “son menores de 40 años. Hay un desafío enorme y qué mejor que escucharlos a ellos”, dijo Arjol, recordando que la pandemia, “en el ámbito educativo fue muy dolorosa”.

En su reflexión sobre la importancia de las clases presenciales, Arjol, que es docente, reclacó: “Lo viví y los sigo viviendo. Cuando pedíamos volver a clases -y era claro que no era un espacio de contagio- no se trataba sólo de aprender a sumar o a leer, era la contención del docente y el contacto con los amigos”.

“La presencia de los ministros (porteños) hace pensar que no es sólo un reclamo de Misiones sino en toda la Argentina. La educación no es algo más de la Argentina que viene. La educación es fundamental. No es un gasto, sino una inversión”, enfatizó Arjol, a favor de la declaración de una emergencia en el sistema educativo. “Hubo casi 2 años en que los chicos no estuvieron (en clases presenciales) No sólo para asignar recursos sino para rediscutir la currícula: cómo preparamos a chicos hoy para un futuro y carreras que hoy no existen”, sostuvo el candidato.

“¿Era necesario un resultado electoral para plantear que las escuelas no contagian?”

En esta línea, Arjol pidió a los jóvenes “cambiar la resignación por esperanza. Cuando el país tiene una visión de corto plazo, los chicos buscan el futuro fuera del país. Estuvimos discutiendo volver a las clases presenciales durante meses y de un día para el otro, por un resultado electoral, los chicos vuelven. Eso me hace dudar: ¿Era necesario un resultado electoral para plantear que la virtualidad no era suficiente y que las escuelas no contagian? Los chicos no son tontos”, fustigó Arjol, vinculando la decisión del retorno de las clases presenciales con la derrota del kirchnerismo en las PASO a nivel nacional.

Para Arjol, con este tipo de decisiones, los jóvenes “se dan cuenta que se utiliza (las clases presenciales) por las cuestiones electorales, y no hay futuro. Pero hay un rumbo distinto. Si votamos bien las cosas cambian”, sentenció.