Docentes autoconvocados deciden si habrá nuevas medidas de fuerza

Educadores autoconvocados llevaron adelante una asamblea en la ciudad de Oberá, donde definirán si el paro continuará en los próximos días.

Quien se refirió al tema, fue el docente y dirigente de UDNAM, Antonio Robledo, en diálogo con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro.

“Los docentes que están nucleados en el FTEL y también algunos que a lo mejor no están nucleados, pero muestran su disconformidad con las medidas del Consejo General de Educación y los acuerdos firmados por la UDPM y los demás gremios que se sientan a negociar con el Gobierno”, declaró Robledo.

Asimismo, dijo que en esta asamblea y se determinará si el paro continuará en los próximos días.

“Tenemos casi 300 docentes en esta asamblea, pero también sabemos que la situación muchas veces no permite que todos pueda movilizarse”, agregó.

Además, relató la situación que viven en algunas escuelas: “hay localidades de la zona centro como Guaraní, que no tienen insumos en las escuelas, no tienen las libreta, no tienen tinta para la impresora, fotocopiadora, hojas”.

“Hay muchas realidades que están afectando al desenvolvimiento de la educación”, afirmó.

Por otra parte, se refirió a los descuentos que tuvieron los docentes: “hasta 90.000 pesos han sufrido descuento los colegas, pero lo más contradictorio es que primero el Consejo saca en la página de ellos que había que hacer el reclamo personal. Cuando vamos, el día miércoles pasado y jueves, a llevar los reclamos de forma personal en la marcha, resulta que no encontramos con la policía, vallando tanto la mesa de entrada como el Consejo y aduciendo que de esa manera no estaban dadas las condiciones”, expresó Robledo.