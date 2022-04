Duarte: “El IFAI se convirtió en un antro en donde se retribuyen los favores políticos”

POSADAS. El escándalo conocido como IFAI-Gate, fue analizado en duros términos por el secretario general de ATE Misiones, Jorque “Koki” Duarte, quien condenó de plano la actitud del ex presidente del IFAI, Marcelo “Turco” Rodríguez, tras conocerse audios y chats privados en los que el ahora ex funcionario aparece comprometido, por supuestamente ofrecer contratos laborales, designaciones en planta y otras dádivas económicas a mujeres con las que mantendría relaciones íntimas.

Para Duarte, el máximo responsable de la situación que involucra a decenas de mujeres que habrían estado sometidas al poder de decisión de Rodríguez en el IFAI, es el propio gobernador Oscar Herrera Ahuad. Aunque, Duarte consideró que “este escándalo es la punta de un iceberg”.

Con relación a los contratos laborales y designaciones de mujeres que presuntamente habrían mantenido relaciones con el renunciado ex presidente del IFAI, Duarte recordó que las leyes vigentes establecen “que el ingreso a la administración pública debería ser por concurso. Si hay un puesto laboral hay que buscar a la persona (idónea) que reúna los requisitos (del puesto), que tenga un perfil, preparación y formación. Y ocupar ese cargo”, planteó el sindicalista.

“Sin lugar a dudas, muchos ciudadanos de nuestra comunidad están ansiosos por entrar en la administración pública. Y hay funcionarios con una bajeza que utilizan estos mecanismos. Estos tipos tienen que estar de patitas en la calle. E inclusive tienen que estar presos, por malversación de fondos de la administración pública”, bramó Duarte, quien además apuntó a la posible impunidad judicial de funcionarios renovadores.

Reclamo a los fiscales y jueces misioneros que no actúan de oficio

“Acá la justicia funciona como funciona. Y no he escuchado en ningún medio de comunicación que algún fiscal actúe de oficio. Eso debería ser un acto reflejo de una justicia justa”, enfatizó el gremialista.

Por otra parte, Duarte insistió en el grave deterioro económico y social, en particular en el conurbano posadeño, “y es el gobierno el que debe resolver esto generando espacios de diálogo para discutir estos temas y que los funcionarios en cada orden jerárquico, lo piensen y no hagan lo que se les antoje”, lanzó el gremialista, quien recordó otro posible caso de enriquecimiento ilícito a través de la función pública.

“Recuerdo al fallecido dirigente (Luis) Pires de Oberá que cuando ingresó tenía un kiosquito y (luego tuvo) hoteles y no sabemos con qué recursos. Porque un salario de la administración pública, por más responsabilidad que tengas, no te va a permitir comprar un hotel”, denunció Duarte, y reclamó que el gobierno emita señales claras de que “algo debe cambiar, y no sólo sacar de la función a este personaje”.

Promueven la Ley Micaela “de la boca para afuera”

Ante la consulta de este medio, Duarte admitió que en la presente degradación institucional del IFAI “hay una cuota de responsabilidad en el pueblo al elegir a sus representantes y la mala suerte de tener una dirigencia política con estos valores”, disparó.

“El Estado promueve aprender la ley Micaela de la boca para afuera, pero hacia adentro suceden estas cosas”, acusó Duarte. Y enfatizó: “Esta actitud de un funcionario con personal femenino, es muy violenta”.

En línea con esta idea, Duarte planteó que a Rodríguez no se le debe permitir volver a ejercer la función pública en el Estado. “Este personaje no sólo debe ser sacado de la función, sino que no debe permitírsele (volver) a ejercer la función en la administración pública”, sostuvo el gremialista en referencia a las penas establecidas por el Código Penal Argentino.

Vale recordar que en sus artículos 248 bis a 253, el CP tipifica los delitos de “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos”. Y en el artículo 256 bis manifiesta que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptares una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario pública, a fin de que éste haga, retarde o deje se hacer algo relativo a sus funciones”.

El IFAI como “antro en donde se retribuyen los favores políticos”

Cerca el final de la entrevista, Duarte dejó en claro que considera que las mujeres que aparecen en los chats viralizados, no actuaron de motus propio. “No comparto que las mujeres hayan hecho esto por voluntad propia. Hay una necesidad tremenda en nuestros propios ingresos. El funcionario que tiene esa responsabilidad y tarea en un orden jerárquico y que se aproveche de esto, es lamentable. Y ensucia la democracia. Estos tipos tienen que estar afuera del sistema”, subrayó.

Y por último, Duarte se refirió al problema del funcionamiento del IFAI en los últimos años, y cómo se fue convirtiendo en un refugio para ex diputados provinciales y ex intendentes con pésima imagen pública y en un espacio en el que recalan personas por favores políticos. “El IFAI se convirtió en un antro en donde se retribuyen los favores políticos. Y pululan por toda la provincia, los trabajadores que dependen del IFAI, militando o haciendo alguna actividad que no es en la función pública”, sentenció el gremialista.