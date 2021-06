Dura réplica a diputada K: en el Estado hay “un montón de fracasados que no tienen cabida en ningún otro lugar”

POSADAS. El comerciante y ex titular de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder cuestionó con dureza a la diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos) luego de que la legisladora ultrakirchnerista defendiera el –para muchos obsceno– aumento del 40% en las dietas dispuesta por Cristina Kirchner y Sergio Massa en el Congreso de la Nación.

Para empezar, Beigbeder manifestó sentirse aliviado de ya no ejercer la presidencia de la CCIP, porque “te pegan de todos lados y representas a un sector que siempre es denostado. Cuando a un médico le dicen, ‘usted es un comerciante’, lo están insultando. La población en general nos maltrata por cosas cuya responsabilidad la tiene el Estado”, arrancó diciendo Beigbeder, en diálogo con MisionesCuatro.

Respecto de la presión impositiva, Beigbeder aclaró que “hay algunos impuestos directos y otros indirectos, como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), Ingresos Brutos, impuestos a los créditos y débitos, y a las Ganancias. Empezás a sumar y te da arriba del 60%. De cada 100 pesos que cuesta un producto, 60 se los queda el Estado”, denunció el comerciante, que apuntó contra los dirigentes y funcionarios oficialistas. “Lo único que hacen es sacarnos la plata a nosotros, que somos los que la generamos”, remarcó.

Luego, comenzó a machacar contra la diputada ultrakirchnerista Vallejos, que este miércoles defendió el aumento del 40% en las dietas legislativas nacionales, por considerar que es una “vergüenza” que un “representante” de la ciudadanía en el Congreso, gane menos que un CEO que “sólo busca ganancias a costa del pueblo”

“A Vallejos no se le conoce un proyecto decente y encima nos insulta a los que generamos fuentes de trabajo. Y la ganancia es para quienes están sentados en (esas bancas) Eso indigna. Llega un momento en el que te hartan. Me sigo levantando, estoy al pie del cañón, y la gente que se levanta todos los días y toma el colectivo para ir a trabajar, no está como para escuchar esa sarta de estupideces”, bramó el ex presidente de la CCIP.

Asimismo, Beigbeder aclaró que “darle entidad” a personas como Vallejos “a veces es peor. No tiene sentido ponerme a pelear con un NN que no me representa en absoluto. Esa señora va a pasar. Vallejos da vergüenza”, manifestó Beigbeder, y se mostró lapidario con el planteo de la legisladora K.

“No la conozco, pero le diría (a Vallejos) cara a cara, que si quiere cobrar más que un CEO debería salir del Estado. Y ponerse a trabajar en el sector privado. Pero tenés que tener capacidad, porque si no terminás ahí”, fustigó Beigbeder y redobló la apuesta, al señalar que, en la actividad pública, “hay un montón de frustrados y fracasados que no tienen cabida en otro lugar que no sea ese”.

Sobre el final de la entrevista, Beigbeder hizo su análisis de la fenomenal inflación que golpea al bolsillo de la mayoría de la población. “Es el resultado de la emisión sin control. De quedarnos encerrados en nuestras casas y pretender que el gobierno solucione con emisión, lo que se debería generar con trabajo”, planteó el empresario.

“Hay un sector que está encantado de quedarse en la casa. Pero este es el resultado de mantenernos encerrados, enfriar la economía y poner palos a quien produce y a quien trabaja”, remató.