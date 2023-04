Duras críticas del oficialismo y la oposición al operativo para detener a los choferes que habrían agredido a Berni

BUENOS AIRES. El megaoperativo llevado adelante por oficiales de la policía Bonaerense y de CABA, para detener a dos choferes que habrían formado parte de los que agredieron el lunes a Sergio Berni, recibió críticas tanto del oficialismo como desde la oposición.

Las críticas empezaron a conocerse luego de la difusión de las imágenes de los operativos donde dos participantes de la protesta por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, fueron detenidos por orden de la Justicia porteña bajo los cargos de atentado contra la autoridad agravado, que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión.

Según publicó La Nación, Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, quienes serían también choferes de colectivo, fueron apresados en un procedimiento de las dos policías por orden de la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20.

Como consecuencias de esas detenciones, las líneas de colectivos 218, 284, 325, 378, 622 y 628, de la empresa Almafuerte, y la 620 y 328, pertenecientes la firma Nueva Ideal, no prestaron sus servicios a raíz de un paro sorpresivo dispuesto por los choferes, en rechazo a la detención de dos trabajadores acusados de haber participado de la agresión contra Berni. Luego, la Justicia liberó a los acusados y se levantó la medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)

Las reacciones del oficialismo y la oposición, en repudio al operativo

Tras las imágenes, una de las primeras en criticar el accionar fue la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que escribió: “A los narcos y a los delincuentes nunca les pasa nada. Pero para arrestar a un laburante mandan a todo un escuadrón. Siempre del lado de los chorros”.

Por su parte, el exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’alessandro, planteó: “Los que liberaron delincuentes en la pandemia mandan a detener a un chofer de colectivos en el medio de la noche con un operativo nunca visto en ningún barrio del Conurbano. Nunca con un narco. Mucho menos con aquellos que agreden a hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad”, fustigó.

“A lo largo de estos días, el kirchnerismo finalmente sintetizó lo que es en su esencia: improvisado en la gestión, alejado de la realidad de la gente y violento con el que se anima a reclamar a las autoridades. El relato se termina”, cerró el exfuncionario porteño.

Maria Eugenia Vidal también se mostró contraria al despliegue: “El lugar de perder tiempo y recursos deteniendo laburantes y denunciando complots fantasiosos, ¿por qué no se ocupan de que los bonaerenses puedan salir a la calle sin miedo? Ese es su trabajo, no este circo @Kicillofok @SergioBerniArg”, mencionó la ex gobernadora, apuntando al actual mandatario bonaerense, Axel Kicillof y a Berni.

Del otro extremo político, el dirigente social kirchnerista, Juan Grabois, se quejó de la detención, pero solo acusó a la administración porteña, omitiendo la participación de la policía bonaerense que responde a Sergio Berni. “Repudio fuertemente el operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires [Larreta-Burzaco] contra dos trabajadores colectiveros. Los conflictos sociales no se resuelven ni a las piñas ni con represión. Mucho menos con los grupos de tarea de Bullrich”, opinó Grabois.

Cristina Kirchner se comparó con el chofer asesinado y le respondió Bullrich

Y también intervino Cristina Kirchner, a través de las redes sociales, comprando el asesinato de Barrientos con el intento de magnicidio que sufriera ella. “Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker?”, sumó la ex mandataria en clara alusión a los dichos de uno de los detenidos, que dijo: “Despacito, que no soy un malandra, soy chofer de colectivo”.

La titular del Senado cerró su comentario compartiendo el contenido de uno de los mensajes que recibió sobre el tema: “Alguien me escribe… textual: ‘Al copito (por Fernando Sabag Montiel) que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni’. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes, no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”, dijo la Vicepresidente, comparándose con un trabajador del volante que estaba a punto de jubilarse después de décadas de trabajo al frente de colectivos urbanos.

Los dichos de Cristina Kirchner generaron la reacción de Bullrich que respondió: “A los argentinos los matan todos los días, pero a Cristina Fernández de Kirchner solo se le ocurre responsabilizar a cualquiera, menos a su inepto gobierno. Prioriza la ideología a la seguridad y reforzar el relato K, en lugar de estar al lado de la familia del colectivero asesinado y de todos los colectiveros del país. Pero falta poco para empezar a construir otro futuro y dejar atrás este delirio”, fustigó la ex ministra.