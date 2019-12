Durísimo cruce entre Berni y Frederic por el uso de las Taser

BUENOS AIRES. Un inesperado cruce con tintes políticos se produjo en las últimas horas entre la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y su par bonaerense Sergio Berni, con motivo del uso de las pistolas Taser y del enfoque en seguridad en general.

Berni salió durante las últimas horas a remarcar sus ya públicas diferencias con Frederic, durante una entrevista con Luis Novaresio en A24. Sus palabras volvieron a conmover una interna política que hasta hace una semana era impensada y que plantea una convivencia conflictiva entre dos áreas en las que es clave lograr una coordinación absoluta.

El ministro de seguridad bonaerense ya había deslizado diferencias con su colega de la Nación al defender el uso de pistolas Taser. “Ella nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio”, había dicho Berni la semana pasada, subrayando la no pertenencia de Frederic al campo de la seguridad.

“Yo estoy en la calle, el sentido común dice que (las Taser) son un buen elemento”, aseguró Berni a A24.

Pero al ser repreguntado sobre si hay una diferencia ideológica con la ministra de seguridad de la Nación, Berni se mostró enfático: “Yo no soy Zaffaroni. No comulgo con esta postura, la práctica y la realidad son dos cosas totalmente distintas y nosotros tenemos la responsabilidad de conducir el día a día”, explicó Berni, en tono crítico a los planteos “garantistas” que defiende el ex Ministro de la Corte Suprema.

En esta línea, Berni afirmó que la discusión sobre las pistolas Taser no se puede convertir en un debate “ideológico”.

Dura respuesta de Frederic

En ese marco, Frederic, salió a responderle a Berni en una entrevista con María O’Donnell en FM Metro: ·El tampoco anduvo con una pistola en la mano en la avenida 9 de Julio”.

Como era de esperarse, en el armado del nuevo gabinete, Berni esperaba ser elegido para suceder a Patricia Bullrich, al frente del ministerio de Seguridad. Todo indica que ese es el motivo de la reivindicación que hizo de Cristina Fernández de Kirchner como su única jefa política.

Pero lo cierto en este punto es que Fernández se inclinó por Frederic, una académica que parece ubicarse en las antípodas ideológicas de Berni, antropóloga y de un perfil claramente más bajo.