El acuerdo con el Fondo contaría con el apoyo del 80% del Senado

Sesión pública especial del Senado de la Nación en la que se trata las modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales; el 29 de diciembre de 2021, en Buenos Aires, Argentina. Foto: Luciano Ingaramo / Comunicación Senado.

BUENOS AIRES. La celeridad con la que obtuvo dictamen en el Senado certifica las posibilidades de aprobación con que cuenta el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este jueves en la Cámara alta.

En efecto, la segunda jornada de tratamiento del proyecto aprobado en la madrugada del viernes pasado por la Cámara baja, fue un mero trámite en el seno de la Comisión de Presupuesto del Senado que conduce el riojano Ricardo Guerra.

De acuerdo con Parlamentario, como presidente del bloque oficialista, José Mayans anunció la firma de 16 de los 17 integrantes de Presupuesto y Hacienda. Aunque poco después se verificaría que el visto bueno para el dictamen había sido unánime. Solo dos senadoras ultrakirchneristas del FdT firmaron en disidencia, la bonaerense Juliana Di Tullio y la santacruceña Ana María Ianni.

Así pues, el proyecto será debatido este jueves en el recinto, donde se descuenta una aprobación por amplio margen.

Por qué Cristina no quiere convertirse en Cobos

En el Senado gobierna Cristina Fernández de Kirchner, a quien muchos le adjudican haber dicho que no se convertiría en su vicepresidente, Julio Cleto Cobos, que votó en contra de la resolución 125 de las retenciones móviles a la soja, en 2008. Cristina no votaría de manera “no positiva” si le tocara decidir. En el gobierno no hay dudas de que ella nunca desempataría de un modo que habilitara tal comparación con Cobos. Tampoco quiere pasar a la historia como la que desempató una votación para acordar con el FMI. Jamás permitiría llegar a esa instancia en un ámbito donde reina.

Transcurrido ya el paso por la Comisión de Presupuesto, solo resta esperar en el Senado el debate en el recinto, donde la principal oposición definió este miércoles proporcionar al oficialismo la posibilidad de contar con los dos tercios de los senadores para el tratamiento sobre tablas.

Quiénes acompañarían la iniciativa

Con los votos ajenos asegurados, ¿cuántos le puede aportar el Frente de Todos a la aprobación? Según el poroteo preliminar hecho por parlamentario.com, unos 21 votos a favor, contra unos 14 negativos como máximo.

Se descuenta el voto favorable al acuerdo de los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Daniel Bensusán (La Pampa), Maurice Closs (Misiones), Lucía Corpacci (Catamarca), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), María Teresa González (Formosa), Ricardo Guerra (La Rioja), Edgardo Kueider (Entre Ríos), Sergio “Oso” Leavy (Salta), Claudia Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut), Cristina López Valverde (San Juan), José Mayans (Formosa), Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero), José Neder (Santiago del Estero), José Antonio Rodas (Chaco), José Rubén Uñac (San Juan) y Pablo Yedlin (Tucumán). Habría que sumar también al puntano Adolfo Rodríguez Saá, enemistado con su hermano gobernador, cuyos diputados no votaron el acuerdo.

Los que votarían en contra o se abstendrían

En contra o tal vez absteniéndose, habrá que considerar a la puntana María Eugenia Catalfamo, a Juliana Di Tullio y a los camporistas Martín Doñate (Río Negro), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Mariano Recalde (CABA) y Matías Rodríguez (Tierra del Fuego).

También por supuesto a Oscar Parrilli (Neuquén), a su comprovinciana Silvia Sapag, muy cercana a la vicepresidenta; a la santacruceña Ana María Ianni, a la fueguina María Eugenia Duré y la chaqueña María Inés Pilatti Vergara.

También la salteña Nora del Valle Giménez reveló días pasado un rechazo al acuerdo con el Fondo, aunque no se sabe si votará en forma negativa. Probablemente no apoye el acuerdo Silvina García Larraburu, muy cercana a la vicepresidente.

La sorpresa la daría el jujeño Guillermo Snopek, que viene dando señales los últimos días de resistencia hacia el acuerdo con el Fondo.

En tanto, Di Tullio y Ana Ianni, que firmaron este martes el dictamen “en disidencia”, podrían abstenerse.

A priori, el oficialismo no debería contar con los mencionados 14 senadores.

Maggie Solari votaría a favor

En ese caso, suponiendo una votación unificada del interbloque JxC, más el respaldo del rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana, la riojana Clara Vega y la cordobesa Alejandra Vigo, el aval al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional podría salir con un total de 58 votos afirmativos sobre 72.