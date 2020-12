El ajuste previsional K fue “una ofrenda” al FMI, denunció Pastori

POSADAS. “Si de dos variables siempre doy la menor, siempre van a ir a pérdida”, fustigó el diputado nacional Luis Pastori, cuestionando la nueva fórmula previsional sancionada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con el acompañamiento de partidos aliados como el Frente Renovador de la Concordia Social.

Para el legislador, el cambio de la fórmula de actualización, que abandona la variable de la inflación para conformarse con una fórmula que se compone de la recaudación y la variación de salarios, los jubilados y beneficiarios de planes sociales “van a tener una pérdida fenomenal”.

“En 2020, por no aplicar la fórmula de Cambiemos, el Estado se ahorró casi 100 mil millones de pesos a costa de los jubilados”, lanzó Pastori, dejando en claro que los jubilados y pensionados ya están sufriendo un ajuste en sus haberes, desde diciembre del 2019. “Hace exactamente un año, Alberto (Fernández) declaraba ‘la fórmula de Cambiemos es impagable’. Ni siquiera los dijo la oposición, lo dijo el presidente”, remarcó el contador.

Consultado por los motivos del gobierno para implementar una fórmula previsional que perjudica a jubilados y pensionados, Pastori explicó: “Estamos en plena negociación por la deuda externa. (El ajuste previsional) habrá sido una de las ofrendas. El pago a jubilados y pensionados, representa el 50% del gasto público”, recordó Pastori, aunque aclaró: “Por supuesto que no lo van a reconocer, pero 2 más 2 es igual a 4”.

El problema del sistema previsional argentino

Para el legislador, esta reforma en la fórmula de actualización de las jubilaciones, no resuelve el problema de fondo. “Tenemos un sistema previsional quebrado, donde 1,2 activos financian a cada pasivo. No dan los números. Tendrían que ser 3 o 4 activos por cada pasivo”, advirtió el contador.

Según Pastori, “este desbarajuste (del sistema previsional) empezó hace mucho tiempo. Pero (se acentuó) cuando, el Estado, en el gobierno de Cristina Kirchner, decidió jubilar sin aportes o con moratoria, pero financiado con la caja de los que aportan. Esto es imposible de aguantar. Si tenemos 3,5 millones con aportes y otros 3,6 millones sin aportes, el sistema no aguanta”, recalcó el diputado.

Esta situación va a agudizarse según Pastori, “mientras tengamos una economía con el 50% de los trabajadores no registrados porque los impuestos con muy caros o porque les conviene estar en negro y cobrar un subsidio del estado. Si no hago aportes, cuando llegue la edad de jubilarme el Estado me dará una pensión no contributiva. (Entonces) me da igual aportar que no aportar”, graficó Pastori sobre cuál sería el problema de raíz, según su punto de vista.

“El sistema previsional está condenado a su extinción”, insistió.

Un gobierno sin rumbo económico

En cuanto al futuro económico que avizora para el país, Pastori se mostró pesimista. “Un presupuesto que contemple una inflación del 29% y un tipo de cambio de un dólar a 100 pesos, ya quedó viejo antes de nacer. El gobierno está sin rumbo económico claro”, subrayó el legislador, cuestionando también a los partidos aliados como el Frente Renovador de la Concordia Social, que ayudó con sus votos a la sanción de la poda en las jubilaciones.

Asimismo, Pastori recordó que en plena sesión, cuando estaban definiendo el ajuste sobre las jubilaciones, se enteraron de que un juez ordenó pagar al Estado, dos jubilaciones de privilegio a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Ordena pagarle las dos jubilaciones de privilegio, la suya y la de su marido (el fallecido Néstor Kirchner) además de su sueldo. Y la eximen del impuesto a las ganancias, cuando todos los demás jubilados tienen que pagarla”, fustigó.