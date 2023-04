“El atril del pueblo de Apóstoles” presente en MisionesCuatro

Gastón Caballero, candidato a intendente de Apóstoles por el sublema “Activar” (Juntos por el Cambio), habló con Emilio Larocca en el programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro, sobre cómo viene llevando la campaña electoral de cara al 7 de mayo.

Además, se hizo presente con “el atril del pueblo”, que, según contó fue una idea que surgió en conjunto del equipo de trabajo “para demostrar cómo están las cosas en Apóstoles”.

“Los vecinos escriben qué es lo que quieren para el barrio, lamentablemente, todas las láminas están prácticamente llenas. Cada barrio tiene su problemática, en el barrio relocalizado, por ejemplo, falta luz, falta agua”, comentó el candidato.

“Hay muchos barrios de apóstoles que la verdad están muy complicados”, agregó.

“La gente no tiene más miedo de hablar, perdió el miedo, porque entienden de que es el fin de un ciclo. Los políticos han jugado mucho con la gente. Digo los políticos, no la política. La política es buenísima. La que la hace mala son algunos, no todos”, afirmó Caballero.

También se refirió a las recorridas que hacen por los barrios y el recibimiento de los vecinos: “la gente primero para la oreja, está un poco sorprendida de que venga una persona que está haciendo campaña, que está haciendo política y que los quiere escuchar. Están acostumbrados a que el político se pare, que hable, que dé su discurso, que hable de lo que quiere hablar, eso no significa que a la gente le interese de lo que está hablando y se pare y se vaya. Nosotros vamos con ideas como esta (el atril), donde hacemos participar al vecino de la Ciudad de Apóstoles”, explicó el candidato.

Y agregó: “ellos participan, hay muchísimas láminas, una lámina por barrio. Esto es la participación ciudadana y esta va a ser la solución concreta del vecino y para el vecino, porque cuando nosotros ganemos las elecciones el 7 de mayo, estas láminas las vamos a colgar frente a la municipalidad y vamos a ir tachando de a uno”, expresó Caballero.

“Hoy en Apóstoles, por ejemplo, no hay oportunidad de trabajo, las oportunidades de trabajo son limitadas porque no es una ciudad industrial, es una ciudad que cuenta con casi los mismos comercios de siempre”, declaró el candidato respecto a la situación laboral de su ciudad natal.

Asimismo, continuó: “no hay oportunidad para el privado tampoco. Nosotros también apuntamos a eso y por eso nos animamos a hablar de la tasa cero también. Entendemos que, a la industria, al nuevo comercio hay que darle herramientas para que pueda abrir y para que pueda dar oportunidad de trabajo a los apostoleños, que es hoy lo que más me preocupa a mí, aparte de terminar de urbanizar todos los barrios y llevar los servicios esenciales como la luz y el agua. Hoy en el 2023 estamos hablando de luz y agua en algunos sectores de un municipio tan rico como siempre lo fue Apóstoles, que es capital de la yerba mate, que, si a la yerba le va bien, a Apóstoles le va bien”, afirmó Caballero.

Con respecto al tema de la salud señaló: “es muy complejo en Apóstoles, si te pasa algo muy grave, te derivan a Posadas y se te va la vida en el camino”.

“En Apóstoles somos cabecera de lo que es la zona sur de la provincia y como cabecera debemos tener un hospital en condiciones. Hoy la actual gestión está planteando llevar un ala del hospital a lo que iba a ser el asilo de ancianos, significa que es un gasto enorme, para no solamente los vecinos de Apóstoles, sino para los ciudadanos de Misiones. Nuestro hospital está equipado, tiene terapia intensiva, terapia intermedia, el sistema de diálisis. Está equipado, lo que falta es capital humano, porque no da abasto con el capital humano que tiene”, explicó el exconcejal.

“Lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar para llenar ese hospital de gente que atienda a la población. Hay gente que a las 3, 4 de la mañana empieza a hacer cola fuera del hospital”, añadió.

“Por eso hablamos de un fin de ciclo, gente que se anima a decirte, cuando hay un fin del ciclo se da en todas las generaciones. El joven quiere ser escuchado y también es muy exigente a la hora de una respuesta, quiere una respuesta concreta. Nosotros no podemos hablar de crecimiento de la Ciudad de Apóstoles si no hablamos de universidades en la Ciudad de Apóstoles, si no hablamos de tasa cero para que venga la industria”, expresó Caballero.

“Hay que hablar de cosas que en realidad cambian la realidad de los apostoleños. Si nosotros podemos traer como lo planteamos, con convenios, con todas las universidades nacionales poner a disposición de los apostoleños y de toda la zona sur universidad en la ciudad en Apóstoles, vamos a cambiar la vida de los apostoleños sin lugar a duda, porque los jóvenes alimentan, no hay ciudad que no crezca sin jóvenes”, manifestó el candidato.

El legado

En el tramo final de la entrevista, recordó a su abuelo, Hugo Roberto Caballero, quien en la década del 80’ fue diputado y ministro de gobierno y falleció en el año 2018, cuando Gastón era concejal.

“Las charlas más interesantes políticas con mi abuelo las tuve con Pedro, íbamos a hablar con mi abuelo”.

Consultado si estaba de acuerdo con el armado de un frente opositor comentó: “le costaba mucho, no terminaba de entender. Con nuestros conceptos nosotros le hacíamos entender que era lo que estábamos armando y él estaba muy contento de eso, veía las ganas”.

“La última nota que él hizo, el último 17 de octubre, yo estuve con él, yo conseguí la nota que salió acá en Misiones 4 también y tuve el honor de que hable un poco de mí, nunca lo había hecho porque él no daba notas si ya se había retirado totalmente. A mí me llenó de orgullo, me llenó el alma, de felicidad saber que él estaba orgulloso de mis primeros pasos”, expresó Caballero.