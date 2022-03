El ex funcionario K José López busca mudarse a Santa Cruz y ya no quiere ser testigo protegido

BUENOS AIRES. Acaso una de las figuras más representativas de la corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el ex Secretario de Obras Públicas José López, planea mudarse a Santa Cruz y abandonar el programa de testigos protegidos, luego de acogerse a la figura del imputado delator en la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Después de cinco años en prisión, luego de protagonizar el escándalo de los bolsos con los casi 9 millones de dólares no declarados que arrojó en un convento y condenado por enriquecimiento ilícito, a López lo beneficiario con la libertad condicional en noviembre del año pasado, por decisión del Tribunal Oral Federal 1.

Según publicó Clarín en las últimas horas, este último fin de semana, la Justicia lo autorizó a viajar por pocos días a Santa Cruz. El ex secretario de los bolsos con dólares busca radicarse en el sur, pero la justicia se tiene que expedir sobre el asunto.

En este escenario, hizo otro pedido particular: ya no quiere ser más “testigo protegido”, lo que hasta ahora le garantiza una custodia permanente como parte de un programa que depende del Ministerio de Justicia que dirige Martín Soria.

Volvió a Santa Cruz donde planea instalarse

De acuerdo con el citado diario nacional y el portal Opi Santa Cruz, López volvió a Río Gallegos, donde inició su carrera como funcionario público durante la gestión de Néstor Kirchner. Acompañado por Amalia Díaz -también acusada en la causa por enriquecimiento ilícito-, visitaron la Sociedad Rural local, donde se realizó la Expo Emprender.

El ex funcionario busca imprimir cierta normalidad a su vida, y está solicitando ante el TOF 1 poder instalarse en el sur, algo que no se autorizó aún. Este tiempo, se encuentra utilizando la vivienda por la que pagó 200 mil dólares en efectivo, y que no fue alcanzada por el pedido de decomiso del Tribunal que lo acusó de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con Opi Santa Cruz, López llegó a Río Gallegos el día 10 de febrero 2022 y reside en su casa en calle 9 de Julio 485 de esa capital. El ex funcionario corrupto, condenado y liberado por decisión del Tribunal Federal Nº 1, de acuerdo a una fuente interna de la CPS, estaría realizando averiguaciones para ver si puede tramitar su jubilación por la Caja de Previsión Social, tal como ha ocurrido con otros ex funcionarios kirchneristas de Santa Cruz.

El emblemático caso del enriquecimiento ilícito de ex funcionarios K

José López fue el primer ex funcionario de peso de la gestión kirchnerista que se convirtió en imputado colaborador. Después de una extensa confesión ante el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la Causa de los Cuadernos de las Coimas, el ex secretario de obras públicas -que habló sobre la cartelización durante el gobierno de Cristina Kirchner-, pidió ser incluido en el programa de testigos protegidos.

Por entonces tenía miedo. No quería volver al Penal de Ezeiza, donde se encontraban ex funcionarios vinculados al caso a quienes había complicado con su declaración y al contratista Lázaro Báez. Desde ese día, dejó el Pabellón 6 destinado a presos en casos de corrupción.

Permaneció con mayor aislamiento en otra dependencia del servicio penitenciario. Estaba con visitas restringidas y menos espacio físico. Y sin la posibilidad de acceder a un patio compartido. Una radio, libros y la visita de una hermana y un amigo eran su mayor distracción.

Cómo recuperó su libertad y por qué sigue libre

Pero en 2021, a más de un año de la asunción del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner dejó la cárcel tras el pago de una fianza de 14,5 millones de pesos bajo la figura de la libertad condicional anticipada. Es que la Corte Suprema de Justicia no se pronunció aún sobre la sentencia acusatoria por enriquecimiento ilícito, en la causa por los bolsos con 9 millones de dólares hallados en un convento de General Rodríguez en junio de 2016.

El ex funcionario nunca pudo explicar el origen de esos fondos. Así recibió su primera condena en una causa por corrupción en 2018, cuando fue sentenciado por el TOF 1 a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

En tanto, en 2022, la Sala II de la Cámara de Casación Penal confirmó esa condena junto con la de otras acusaciones, con una pena unificada de siete años y seis meses de prisión.

Está acusado junto con Cristina por el direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez

Ahora, José López afronta un segundo juicio, el que comparte con la vicepresidenta Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Sin embargo, hasta el año pasado permanecía preso en la causa que le significó su primera condena. Es decir, por enriquecimiento ilícito en el caso de los bolsos con 9 millones de dólares.

Cabe recordar la imagen de la madrugada del 14 de junio de 2016, emblemática de la corrupción en el Estado durante los gobiernos kirchneristas. López aparece desesperado intentando esconder en un convento de General Rodríguez varios bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos; relojes Rolex, joyas tasadas en 452.000 pesos y armas. Ese mismo día se le dictó la prisión preventiva.

Esos bienes y dinero secuestrados se decomisaron, y tiempo después se destinaron en partes iguales al Hospital de Pediatría Garrahan y el Hospital de Niños Gutiérrez. También fue decomisada una casa de Dique Luján, valuada en 480.000 dólares. El ex funcionario K aseguraba que la alquilaba. Pero la Justicia sostuvo que buscó esconder que era suya.