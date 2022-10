El kirchnerismo aún no tiene los votos para lograr que los jueces paguen Ganancias

BUENOS AIRES. Avanza en la Cámara de Diputados la sesión en la que se debate el Presupuesto 2023, que se estima culminará este miércoles por la mañana. Si bien el Frente de Todos es optimista con lograr su aprobación en general, la pelea por algunos artículos durante la votación en particular será ajustada y con final abierto, aunque con pronósticos más adversos para el oficialismo.

Por ejemplo, a 7 horas de iniciado el debate, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar una modificación en el impuesto a las ganancias, para que los jueces y empleados judiciales sean alcanzados por la alícuota. Es uno de los puntos más controversiales, y es impulsado por el kirchnerismo duro.

En ese marco, fuentes del Frente de Todos confirmaron a Parlamentario, que el dictamen irá a la votación tal cual está. Con esto descartaban versiones que indicaban que se podía llegar a retirar el polémico artículo 100, que establece la eliminación de la exención del impuesto a las Ganancias para jueces y funcionarios del Poder Judicial, independientemente de la fecha de su nombramiento.

Por qué el oficialismo no conseguiría aprobar Ganancias sobre jueces y empleados judiciales

En ese caso, el Frente de Todos no conseguiría imponer una mayoría, ya que el rechazo proviene no solo del interbloque Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, sino también de los bloques liberales y hasta del Frente de Izquierda, que rechaza la modificación porque afectaría a los trabajadores judiciales, y puesto que “el salario no es ganancia”.

Además, la oficialista Vanesa Siley, secretaria general de SITRAJU, tampoco acompañará esa medida que impulsa “La Cámpora” y el kirchnerismo duro.

Desde la oposición tenían la intención de plantear un “compromiso” para que se vote una ley por separado en este caso, en un plazo de 30 días. Sin embargo, el Frente de Todos insistirá con su votación para dejar así expuestos a quiénes acompañan y quiénes no.

El debate por el Presupuesto 2023 se inició a las 13.44 hs., en base a un dictamen suscripto el jueves con las firmas de los representantes del oficialismo, y aliados como el diputado de la Renovación K Diego Sartori y, con disidencias, el cordobés Ignacio García Aresca. El mismo tuvo modificaciones a lo largo de los días siguientes, hasta difundirse el definitivo pasado el mediodía del lunes.

La cláusula gatillo y las facultades para el Ejecutivo para modificar las retenciones

El proyecto estableció una “cláusula gatillo” sugerida desde la oposición por el tema de la inflación calculada para el año entrante, del 60%. Se estableció en el artículo 138 que “si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del Sector Público Nacional superaran en un 10% los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo nacional enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la Administración Pública Nacional (APN) y el plan de gastos para el cuarto trimestre”.

“El proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo nacional ampliar el presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso”, puntualiza el texto aceptado por el oficialismo.

En cambio, algo que no fue aceptado, pero que la oposición insistirá hasta último momento, eliminar la posibilidad del Ejecutivo de modificarlas hacia arriba.