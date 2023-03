El kirchnerismo bloqueó el pedido de JxC para derogar el DNU que afecta a fondos de la ANSES

BUENOS AIRES. La oposición puso este martes sobre la mesa el reclamo por la medida del Gobierno para que los organismos públicos cambien sus bonos en dólares por títulos en pesos, incluyendo a los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Durante la sesión en la Cámara de Diputados, desde el radicalismo y la izquierda se pidieron apartamientos de reglamento sobre distintos proyectos, pero todos ellos, que requerían los dos tercios para su habilitación, fueron rechazados al votarse a mano alzada, por los diputados del Frente de Todos y sus aliados de partidos provinciales.

Según publicó Parlamentario, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, advirtió sobre “la necesidad y urgencia de plantear este apartamiento marca la proporción de la gravedad del hecho del que se trata, que dejó sorpresivamente paralizado a casi todos los argentinos”.

Así, cuestionó los DNU 163 y 164, publicados el jueves pasado en el Boletín Oficial: “Estamos en sesiones ordinarias, no había necesidad ni urgencia alguna para que no fuera remitidos como proyecto de ley”. También recordó que, en la Bicameral de Trámite Legislativo, que no funciona hace nueve meses, “hay 67 decretos sin despachar, de los cuales 44 son DNU”.

Al mencionar la medida por la cual “se obliga a los organismos públicos nacionales a entregar los recursos de los bonos y de los títulos en dólares a cambio de entregarles títulos en pesos”, el cordobés sostuvo que “todos sabemos que están rascando el fondo de la olla, que el problema estructural no está en la solución de la medida, sino que es solamente para estirar la llegada agónica que tiene el Gobierno con la pérdida del rumbo”.

En esta línea Negri recordó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, “aquel que anunciara el expresidente Néstor Kirchner” significaba “decirle a los jubilados que se quedaran tranquilos de por vida, que nadie les iba a meter la mano. ¿Qué diría hoy si estuviese en presencia de la decisión como actitud de desesperación que se ha tomado?”.

“La pesificación del FGS está claro que es un manotazo ilegal de activos que pertenecen a los jubilados y pensionados. No puede ser tolerado, se trata de una medida inédita, irresponsable y defraudatoria de millones de jubilados. De esta manera van a ver más reducidos sus ingresos”, continuó el legislador.

Negri enfatizó que “estos activos, al ser vendidos en el sistema bancario se van a ver favorecidos con compras a 25 dólares, cuando hace dos meses compraban bonos con bombo y platillo a 37 dólares, con plancha de 100 dólares, significan ganancias exorbitantes en cualquier proceso de mediana normalidad de cara al futuro inmediato con el cambio de gobierno para el sistema financiero al que aborrecieron, insultaron y le cruzaron los dedos. Pero hoy lo ven claramente como socio o necesidad de última instancia”, fustigó.

Finalmente, el legislador aseguró que “se ha violado la Ley de Administración Financiera groseramente” y “la operatoria no está contemplada en el Presupuesto 2023”. “Estamos absortos, nunca pensamos que llegaran a tanto. ¿A dónde van? ¿Cuándo van a terminar? ¿Con qué van a terminar? Paren, no se lleven todo por delante, menos el presente y el futuro de los jubilados argentinos”, sentenció.

Por su parte, la diputada del PO-FIT Romina Del Plá planteó la solicitud para que se cite al Congreso al ministro de Economía, Sergio Massa, porque “es imperioso preguntarle al ministro y que dé explicaciones sobre el nuevo saqueo a los jubilados”. “Acá tenemos no solo una confiscación fenomenal a partir de este canje, sino también un aumento exponencial de la deuda pública”, advirtió la diputada del trotskismo parlamentario.

La docente habló de un “hipotecamiento de los jubilados actuales, que cobran una mínima de 58.665 pesos, frente a los cuales el FGS podría por ejemplo, en vez de servir a los negocios de turno del Gobierno, colocar un aumento sustancial de estas jubilaciones” y de un “hipotecamiento general del país”.

“Hay una tendencia en querer convertir a las jubilaciones en un mero asistencialismo y no en un derecho de salario diferido como ha sido concebido el sistema”, alertó la diputada del PO (oficial) Y recalcó: “al tomar esta medida les dan argumentos a los que después quieren decir que el sistema jubilatorio es inviable, y hay que hacer un desmantelamiento”.

A esos pedidos se sumó el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que pidió citar además de Massa a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta. El porteño apuntó que el FGS es para “cubrir los baches que se provocan en la recaudación de impuestos en momentos de actividad económica recesiva”.

Al respecto, advirtió que “estamos entrando en un momento de recesión”.

“Sabemos que por la sequía va a haber por lo menos dos puntos más de caída de la actividad económica y va a haber una recesión cercana a los cinco puntos, porque no hay dólares, y por lo tanto no hay manera de sostener el déficit. La única manera de hacerlo es por precio o por cantidad”, argumentó el economista.

Para el diputado de Evolución, el Ministerio de Economía “está disponiendo sobre fondos que no le corresponden, que por ley están respaldados, que tienen un fin específico que será puesto a prueba este año con la recesión que estamos sufriendo”.