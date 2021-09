El kirchnerismo duro golpea a Alberto y piden “más Cristina” tras la derrota en las PASO

Foto vía @LANACION

BUENOS AIRES. Tras la histórica derrota en las PASO, el kirchnerismo duro no perdió el tiempo y ya salió a cuestionar al presidente Alberto Fernández, a quien le reclamaron cambios en el Gabinete y “más Cristina (Kirchner)”, haciéndolo responsable de la hecatombe que implicó la derrota del peronismo unido en la provincia de Buenos Aires.

“Fue una derrota tremenda y se abre una oportunidad de cambiar”, afirmó Juan Grabois, el jefe de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), quien hizo una durísima crítica sobre la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Tiene una política redistributiva que no es peronista. Las desigualdades han aumentado lejos de achicarse”, acusó el dirigente ultra kirchnerista.

“Votó mucha menos gente en los barrios. Los militantes votamos enojados, imaginate la gente”, analizó el líder de la CTEP. “Hay una parte del Gobierno que vive en otro país. Y hay una postura defensiva de ‘hicimos el IFE y el ATP’. Pero pará hermano, eso ya fue”, remarcó Grabois en diálogo radio Rock & Pop.

Grabois pidió un cambio de gabinete

Según LPO, Grabois le reclamó un cambio urgente a Alberto de su equipo. “Hay un gabinete muy mediocre y no hay jefatura de Gabinete, los ministros no se hablan entre sí”, se quejó. “El Gobierno está muy mal y eso implica que en toda la coalición política estamos mal. No se si Cristina se metió poco o la escucharon poco, alguna experiencia tiene. Yo vengo diciendo que hay un círculo rosado que opera como la teoría de Yrigoyen y el cerco. El Presidente no escucha a muchos que tenemos termómetro de la sociedad”, afirmó el dirigente piquetero.

Otro dirigente del kirchnerismo duro que salió a cuestionar a Alberto fue el intendente de la localidad bonaerense de Ensenada, Mario Secco, que se quejó por la estrategia de campaña y reclamó “más Cristina”. “Cuando queremos esconder el kirchnerismo no nos va bien. Y cuando el kirchnerismo se pone en valor se gana”, opinó Secco, sin hacer mención a la derrota de este domingo del Frente de Todos en Santa Cruz, la provincia que gobierna Alicia Kirchner.

“Cuando Cristina se puso al frente de la campaña pudimos recuperar la Provincia, el país y municipios que habíamos perdidos”, insistió Secco en diálogo con radio Diez.

“Que nuestro frente político no siga cometiendo ese error. Que ponga en valor lo mas preciado que tenemos que es el kirchnerismo, porque cuando Cristina juega los patitos se ordenan todos”, insistió el intendente ultra kirchnerista. “Cuando Cristina se pone al frente de todo, las cosas cambian y es muy fuerte. No puede nadie contra eso”, expresó el jefe comunal.

Alicia Castro y Luis D’Elía, se sumaron a las críticas

Otra voz crítica fue la de Alicia Castro, una habitual detractora de Alberto Fernández. “No tengo dudas de que hay que hacer cambios en el gabinete”, dijo la fallida embajadora en Rusia. “No podemos echarle la culpa de todo al macrismo. Si se hace un gobierno de centro, vuelve la derecha”, agregó.

En la misma línea, Luis D’Elía machacó sobre las falencias de la gestión económica de Alberto. “El último año fue un año de ajuste, de ajuste brutal. De los presupuestos, de las políticas sociales, de la economía, los precios. En un año sólo dieron cuatro IFE, ¡cuatro! Y encima prometen terminar con los planes”, dijo en su programa de radio, el jefe de la agrupación Miles.

El dirigente social contó que días atrás estuvo en comedores de la zona de Lomas de Zamora y La Matanza. Dijo que se encontró con “odio, bronca” de la gente por la situación económica. En ese sentido, D’Elía calificó como “idiotas” a los integrantes del oficialismo que decían “una vacuna, un voto”.