El kirchnerismo duro presionó al Gobierno por la situación de los “presos políticos”

“No es nada gracioso que en plena democracia y con un gobierno nacional y popular haya presos políticos en el país. Estoy indignada porque escucho a funcionarios nacionales decir que no van a dar el indulto ni la amnistía porque confían en la Justicia… si la Justicia cuántas veces los cagó”, manifestó Sala, durante un Zoom que compartió con Luis D’Elía y Eugenio Zaffaroni, junto a miembros de la agrupación Populismo K.

En esa línea, citó dichos de la vicepresidenta, que más de una vez habló de un supuesto lawfare: “Como dijo Cristina, hay que enfrentarlo y cambiar la Justicia. Pido una reforma judicial para que corramos el lawfare y cambiemos la Justicia. Vamos a la reforma judicial, pero urgente”, expresó la jujeña.

Además, Sala aseguró que se siente “basureada y humillada” por el gobierno nacional, porque pensó que, con el recambio presidencial, su situación y la de los otros presos K iba a cambiar. “Todos estábamos esperando ansiosamente para que asuma Alberto Fernández como presidente porque decíamos que se iba a terminar esta historia donde avasallaron nuestros derechos”, reconoció.

Y recordó: “Primero comenzaron a discutir si éramos presos políticos o presos con detenciones arbitrarias. Estuvieron tres meses discutiendo eso y era ida y venida. Ya pasó casi un año y ahora últimamente hablan del indulto y otros salieron a decir amnistía”.

Por su parte, Eugenio Zaffaroni señaló en la reunión virtual que “la solución legal inmediata es el indulto. Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”.

Sin embargo, puso en duda que Fernández se expida sobre ello: “Yo no estoy en el lugar del Presidente y no tengo la visión de quien está en el gobierno, no sé si aguanta el costo político. Pero seamos sinceros, es una cuestión de costo político no jurídica”.

En tanto, D’Elía, que fue condenado a 2 años y 9 meses de prisión por incitación al delito, apuntó contra los Estados Unidos. “Hace 40 años EEUU usaba el Plan Cóndor y a los militares y hoy se hace lawfare. Otros lo llaman Plan Atlanta porque fue diseñado en esa ciudad y se aplica en todo el continente persiguiendo a los presidentes que estuvieron en la foto del 5 de noviembre de 2015, donde dijeron NO AL ALCA, y a toda la militancia”, expresó.

Este sábado, en tanto, habrá una movilización hacia la Corte Suprema de Justicia para pedir por la libertad de los presos K.