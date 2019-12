El kirchnerismo logró sancionar la ley de Emergencia Pública

BUENOS AIRES. Esta madrugada, el kirchnerismo logró aprobar la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, un paquete de medidas que otorga amplios poderes al presidente Alberto Fernández y que representa un brutal ajuste sobre cajas previsionales, pero eximiendo de la quita, a jueces, funcionarios y ex presidente.

Según Télam, la Cámara de Senadores presidida por Cristina Fernández de Kirchner, convirtió esta madrugada en ley el proyecto de Emergencia Pública que delega facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, que a partir de esta norma, podrá administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Casi sin restricciones ni contralor.

La votación en el Senado

La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que ayer a la mañana fue sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio, como representante del bloque Santa Fe Federal.

Por supuesto, el ex gobernador misionero, Maurice Closs, quien se pasó al bloque del FDT sin consultar a la cúpula de su partido de la Renovación y Concordia Social, votó con el kirchnerismo. De hecho, Closs es el vicepresidente primero del Senado.

En tanto, votaron en contra el interbloque de Juntos por el Cambio –excepto Reutemann. Mientras que la riojana María Vega, quien juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

Los pormenores de la Ley y las excepciones a los privilegiados

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020. Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las Pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones).

Y la suspensión de la movilidad jubilatoria, aunque este punto que golpea a las jubilaciones, no afecta a jueces, funcionarios y ex presidentes, entre otros regímenes jubilatorios especiales exceptuados de la quita.

También se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos: La justificación oficial para la excepción es que estos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

Críticas al impuestazo y la delegación de poderes

En su intervención, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, consideró que “esta es una ley que esconde un ajuste enorme, con mayor carga tributaria que pagan los sectores medios y los sectores productivos”.

Además, consideró que la declaración de la emergencia era innecesaria. “Cuando se tienen mayorías y la voluntad de una oposición de construir, ¿para qué repetir la historia de nueve emergencias? Tienen un país gobernado y gobernable, no tienen necesidad de esta delegación”, precisó.

Lousteau lapidario con el proyecto

Por su parte, el senador porteño Martín Lousteau (JPC) manifestó que la Argentina “fracasó en su performance colectiva como sociedad”. Y agregó que el país “está en situación de extrema fragilidad”.

Además, criticó el proyecto de Ley argumentando que “trae una emergencia, pero delega más facultades que la emergencia votada en 2002, con la peor crisis económica y política de la historia”. “Había una megadevaluación que era equivalente a que el dólar hoy pase a 240 pesos. Eso había hecho que se rompieran todos los contratos. Cinco presidentes en dos semanas, muertos y represión”, recordó.

Lousteau aclaró que “no es que (el proyecto) entró hace tres días, es el método. No es solo que recién lo conocemos. Es que en la Cámara de Diputados, cuando votaban en particular. No quisieron leer un artículo que ahora sabemos que tenía excepciones en el congelamiento para algunos sectores”, disparó.

Asimismo Lousteau calificó a la ley aprobada hoy como “un impuestazo”.