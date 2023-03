CONCEPCIÓN DE LA SIERRA. “Vayan a trabajar, vagos de mierda”, dijo a docentes el gobernador K de La Rioja, Ricardo Quintela, un exabrupto del que se disculpó en las redes sociales, luego de recibir incontables críticas por el maltrato a los trabajadores de la educación de su provincia.

Ese maltrato a docentes tuvo un antecedente, pero en Misiones y también por parte de un titular del poder ejecutivo: el alcalde renovador K de Concepción de la Sierra, Carlos Pernigotti, atacó a los educadores de su pueblo por “no preocuparse” y “no invertir” en el colectivo chatarra con el que por años fueron trasladados chicos del pueblo a la Escuela de Frontera 602, en el paraje rural Barra Concepción.

El pasado 6 de marzo, cuando estalló el escándalo por el estado calamitoso en el que estaba el colectivo que trasladaba niños hasta la Escuela 602, en diálogo con MisionesCuatro, Pernigotti atacó a los docentes y a los padres cuyos hijos eran transportados en forma insegura.

“Ese colectivo estaba en desuso y los maestros me lo solicitaron para llevar a los chicos del pueblo (a una escuela) a 20 kilómetros, que no debería ser así. Los llevan a las 8 de la mañana a Barra Concepción y los traen a las 17, para que los padres se queden tranquilos”, comenzó con sus críticas Pernigotti.

“Cuando cedimos el colectivo a los maestros, a cargo de los maestros, estaba en condiciones. Lo que pasa es que no le pusieron un peso, no solucionaron el problema”, se quejó el alcalde renovador. Y volvió a destratar a los docentes, al señalar que el colectivo del escándalo, “lo cedimos a cargo de los maestros, hace tres o cuatro años. Y ellos no mantuvieron el colectivo. Ni los padres. Es culpa de los maestros y los padres, ellos tendrían que haber mantenido el colectivo”, fustigó el alcalde cuestionado.

Insistiendo en una supuesta responsabilidad de los docentes en el mantenimiento de un ómnibus que tiene más de tres décadas operando, Pernigotti reveló: “en su momento, cedimos el colectivo a los maestros a cargo de ellos para que puedan dirigirse a su escuela. No se mantuvo como correspondía el colectivo y ahora está guardado”, manifestó.

“Tratamos de solucionar en su momento con ese colectivo, y cuando queda viejo y roto, tiran y critican. En su momento sirvió y estuvieron 3 o 4 años yendo y viniendo. Nadie se preocupó en estos años, en conseguir otro colectivo”, bramó el alcalde, molesto por las críticas que recibió por permitir el uso de un colectivo chatarra para el transporte escolar.

Como Quintela, el intendente de Concepción intentó responsabilizar a los trabajadores por un conflicto que surge por la mala gestión estatal. Aunque claro, lo que ocurre en La Rioja es mucho más grave: las clases no comenzaron en esa provincia porque el gobierno no accede a cumplir el reclamo de los docentes de un aumento de $35 mil y el mejoramiento de las condiciones edilicias de las escuelas riojanas, que permitan un óptimo dictado de clases.

En última instancia, tanto Quintela como Pernigotti siguen el ejemplo de la ex Presidente Cristina Kirchner, que el 1 de Marzo del 2012, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, agravió a los docentes al decir que “trabajan 4hs. por día y tienen 3 meses de vacaciones”.