ELDORADO. Este miércoles, según medios de la “Capital del Trabajo”, estaba pautada una reunión entre productores de la Zona Norte de Misiones y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. Sin embargo, el Ministro finalmente no asistió al encuentro que iba a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de la UR III.

Los productores de la zona Norte, que días atrás elevaron una nota al gobernador Oscar Herrera Ahuad, preocupados por las usurpaciones, el robo de yerba y de ganado, y los incendios intencionales, esperaban que el ministro Pérez se presente en el lugar para entregarle el petitorio, personalmente. Además de la preocupación por la inseguridad, los colonos buscan que se declare la Emergencia Agropecuaria por la sequía en Misiones.

Según publicó el portal Eldopolis, en la reunión estuvieron presentes, el jefe de la Policía de Misiones, Comisario General Zenon Cabrera, el Jefe de la UR II de Eldorado Crío. Carlos Pérez, el Juez de instrucción de Eldorado Roberto Saldaña y Dr. Carlos Kozik.

Por su parte, Sergio Delapierre, referente yerbatero y ex director del INYM por el sector de los Secadoeros, expresó su malestar por la ausencia del Ministro con quien tenían pactado el encuentro. “Me parece que no es correcto que no esté presente ni una autoridad del sector político de la provincia. Por mi parte, solicitaré al grupo y lo decidirán en asamblea, que volvamos a pedir una reunión como corresponde”, manifestó según el citado portal.

“Yo no participo así porque siento que no estoy hablando donde tengo que hablar. Agradezco al jefe de la Policía de la Provincia que tuvo la bondad de venir a hablar con nosotros. Pero acá falta la persona que coordina toda la fuerza”, sentenció Delapierre.

Ahora, los productores definirán en una asamblea, los pasos a seguir. No se descartan medidas de fuerza ante la falta de respuestas concretas a los reclamos presentados.